مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

قال أحمد نبيل، مراسل إكسترا نيوز، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تدهورًا مع استمرار العمليات العسكرية والإجراءات التي تعرقل دخول المساعدات، إلى جانب منع المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج، ما يفاقم الأزمة الصحية والإنسانية.

وأضاف أن الجانب المصري من معبر رفح يواصل، عبر الجهات المعنية وفرق الهلال الأحمر المصري، إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرًا إلى تفويج نحو 4318 طنًا من المواد الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية والوقود، فضلًا عن توفير الملابس وخيام الإيواء لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وتابع أن السلطات المصرية تواصل جهودها الإغاثية منذ بداية الأزمة، حيث تجاوزت المساعدات المقدمة مليون طن، بمشاركة أكثر من 65 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري، في إطار دعم سكان قطاع غزة وتخفيف معاناتهم الإنسانية.

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