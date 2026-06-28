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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بـ الأرقام.. خريطة الـ 11 لغماً المتبقية في الزمالك والقضايا المنتهية

نادي الزمالك
نادي الزمالك
القسم الرياضي

في تحرك سريع ومفاجئ، نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في حل 6 قضايا لدي الفارس الأبيض التي هددت استقرار القلعة البيضاء وتسببت في أزمة إيقاف القيد.

أولى القضايا التي تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك حلها السويسري كريستيان جروس فيما يقلص القضايا الي 17 قضية.
قامت الإدارة بسداد كافة المستحقات المتأخرة للسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، بالكامل والتي بلغت قرابة 133 ألف دولار ليرفع المدرب شكواه رسمياً.

في خطوة للحفاظ على إستقرار الجهاز الفني الحالي، تم سداد 60 ألف دولار دفعة واحدة أنهت أزمة مستحقات 3 من مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز.

إخماد ثورة الأندية الأوروبية

انتعشت خزينة نادي  إستريلا البرتغالي بـ 200 ألف يورو قيمة مستحقات صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا الذي تعاقد معه نادي الزمالك في الانتقالات  الصيفية

فيما تم تسوية مبالغ صفقة النجم الفلسطيني "عدي الدباغ" بضخ 170 ألف يورو في حسابات النادي  شارلروا البلجيكي الذي تعاقد معه نادي الزمالك في الانتقالات الصيفية.

كما نجحت ملجس ادارة نادي الزمالك واللجنة القانونية في الوصول لاتفاقات وديع وجدولة مرنه مع الثنائي عمر فرج و أحمد الجفالي ليقوما بالتنازل رسمياً عن شكواهما ضد القلعة البيضاء.
وكانت مستحقات المغربي أحمد الجفالي لاعب الزمالك السابق إلي 80 الف دولار لدي الفارس الأبيض.

بـ الأرقام.. خريطة الـ 11 لغماً المتبقية في الزمالك

رغم النجاحات الأخيرة، ما زال مجلس إدارة نادي الزمالك يحاول جاهدا لحل القضايا المتبقيه في الاتحاد الدولي لكرة القدم ، حيث يواجه النادي 11 قضية معلقة تقف حائلاً أمام فتح باب القيد الصيفي بشكل كامل، بالإضافة إلى عقوبة "الإيقاف التأديبي" لفترتين بسبب تكرار المخالفات.

القضايا المتبقية لدي الفارس الأبيض

التونسي فرجاني ساسي يمتلك حكماً نهائياً ضد النادي بمستحقات ضخمة تبغ حوالي 505 آلاف دولار، وتعتبر القضية الأكبر تعقيداً على طاولة الإدارة.

ويتواجد اسم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بسبب مستحقات متأخرة تقدر بـ 120 ألف دولار، وتسعى الإدارة لترضيتها داخلياً.

إبراهيما نداي السنغالي يواصل الضغط بشكوى رسمية للحصول على كامل مستحقاته المالية المتأخرة بعد رحيله من نادي الزمالك والتي تبلغ مستحقاته  مليون و600الف دولار .

المثلث البلجيكي

أزمات مستمرة تحت الرماد تخص ثلاثي الأجهزة الفنية السابقة ، علي رأسهم يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق ،بعد إقالته بسبب تراجع النتائج ولم يحصل المدرب البلجيكي علي مستحقاته كامله التي تبلغ 188 الف دولار

من جانبه الفرنسي  بيير باهرلي المدرب المساعد الاول للفريق ، سار على خطى المدير الفني، ورفض كافة المحاولات الودية السابقة للتسوية، ليتوجه مباشرة بشكوى رسمية للفيفا بمستحقاته المتاخره التي تبلغ 60الف دولار

بينما كان البلجيكي يوغوسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى بالفريق صاحب الضربة القاضية الأخيرة،حيث تقدم بشكواه منفصلاً ليُصدم الزمالك بإخطار جديد من الفيفا بسببه بعد صدور حكم لصالح ،والذي تبلغ مستحقاته 60 الف دولار.

نادي أوليكساندريا الأوكراني يطارد الزمالك بـ قضيتين دفعة واحدة تخصان صفقة اللاعب "خوان بيزيرا"، بمطالبات مالية ضخمة تصل لـ 800 ألف دولار.

وطالب نادى سانت إتيان الفرنسي بـ 500 ألف دولار متبقية من قيمة صفقة الظهير المغربي "محمود بنتايج".

فيما طالب نادي اتحاد طنجة المغربي بمستحقات صفقة اللاعب "عبد الحميد معالي" البالغة 350 ألف دولار.

فيما يتبقي لـ نهضة الزمامرة المغربي قسط مستحق بقيمة 250 ألف دولار خاص بصفقة اللاعب صلاح مصدق.

الزمالك الفيفا جروس فرجاني ساسي خوان بيزيرا

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