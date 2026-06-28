موقف معتمد جمال في الزمالك .. كارتيرون أبرز المرشحين للمنصب

يستعد مجلس إدارة الزمالك لحسم الموقف بشكل رسمي بشأن معتمد جمال المدير الفني للفريق وإمكانية استمراره أو رحيل في الموسم الجديد.

وشهد موقف معتمد جمال انقسام بين مجلس الإدارة وإدارة الكرة حيث يرغب البعض في استمراره فيما يرى جون إدوارد التعاقد مع مدير فني أجنبي بسبب المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يأتى ذلك بعد الأزمة التي فجرها نجل معتمد جمال والذي أكد رحيل المدير الفني عن منصبه بسبب رغبة داخل النادي بالتعاقد مع مدرب أجنبي.

وظهر عرض من نادي الشرطة العراقي للتعاقد مع معتمد جمال لكن المدير يرغب في حسم الموقف بشكل نهائي في الزمالك قبل التفكير في أي خطوة جديدة.

أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

ويواصل نادي الزمالك مهمة إنهاء أزمات إيقاف القيد التي قد تعطل أي تفكير حول مستقبل النادي.

ويعد باتريس كاريترون المدير الفني السابق للزمالك هو الأقرب للعودة وتولى المنصب من جديد بسبب خبراته الكبيرة في الملاعب الأفريقية.