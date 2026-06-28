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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماشي ولا قاعد.. مصير غامض لمعتمد جمال في الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
القسم الرياضي

يكتنف الغموض في الوقت الراهن مصير معتمد جمال المدير الفني الحالي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 15 فى تاريخه. 

ونشبت أزمة حادة داخل جدران البيت الأبيض حول مصير معتمد جمال فى القيادة الفنية للفريق الأول في قادم الأيام.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الإنقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك فى ظل طرح البعض فكرة استقدام مدرب أجنبي فى ظل مشاركة الفارس الأبيض فى دوري أبطال إفريقيا ويحتاج إلى مدرب يتمتع بخبرات واسعة فى القارة السمراء.

فيما تمسك آخرون فى مجلس الزمالك بضرورة استمرار معتمد جمال فى القيادة الفنية للزمالك بعد تتويجه بلقب الدورى المحلى فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها خزينة القلعة البيضاء.

بداية الأزمة

طرح مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتولى معتمد جمال منصب المدرب العام ضمن الجهاز الفني الجديد.

واستندت الأصوات المطالبة بالإستعانة بمدرب أجنبي إلى أن مهمة معتمد جمال انتهت بعد نجاحه فى التتويج بلقب الدورى المحلى إضافة إلى حاجة الفارس الأبيض إلى مدرب أجنبي يتمتع بسيرة ذاتية قوية وخبرات كبيرة فى القارة السمراء.

نجاح معتمد جمال في قيادة الزمالك للتتويج بلقب الدوري الخامس عشر في تاريخ النادي خلال الموسم الماضي لم يشفع له لدى بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين طرحوا فكرة استقدام مدرب أجنبي بديلا له.

رفض فكرة الرجل الثاني

رفض معتمد جمال فكرة التواجد كمدير فني ثاني متمسكا برغبته في تولي المسؤولية الفنية بشكل كامل.

معتمد جمال استند إلى نجاحه فى خوض تجربة الرجل الأول وقيادة الفارس الأبيض إلى نهائي كأس الكونفدرالية إلى جانب التتويج بلقب الدوري المحلى وبلوغ نهائيات دوري أبطال إفريقيا.

وتمسك معتمد جمال بمنحه فرصة أخرى لقيادة الفارس الأبيض محليا وقاريا.

تراجع إدارة الزمالك

 رفض معتمد جمال دفع إدارة نادي الزمالك للتراجع عن الفكرة والتأكيد لاحقًا على أن الأمر لم يتجاوز كونه مجرد اقتراح ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

هجوم ضاري 

أثار جمال نجل معتمد جمال مدرب الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودخل على خط أزمة والده مع مجلس الإدارة ونشر رسالة عبر السوشيال ميديا هاجم خلالها مجلس القلعة البيضاء قبل أن يقوم بحذف المنشور بعد وقت قصير.

عرض عراقي

تواصلت إدارة نادي الشرطة العراقي مع معتمد جمال مدرب الزمالك الحالي من أجل الحصول على خدماته وقيادته الفريق في قادم الأيام.

وطلب معتمد جمال مهلة من أجل التفكير فى عرض إدارة نادي الشرطة العراقي والرد لاحقا.

رفض العرض

رفض معتمد جمال عرض تولى مهام القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الشرطة العراقي.

وأخطر معتمد جمال مدرب الزمالك إدارة نادي الشرطة العراقي بالإعتذار عن تولى القيادة الفنية للفريق العراقي متمسكا بالإستمرار فى القاهرة.

جلسات الزمالك

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسات عديدة من أجل حسم ملف الجهاز الفني للفريق الأول.

وتحسم إدارة الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة مصير إستمرار معتمد جمال فى قيادة الفارس الأبيض من عدمه.

الزمالك معتمد جمال الشرطة العراقي حسين لبيب دوري أبطال إفريقيا

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