لا يليق .. نجل معتمد جمال يعلق على تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي لمساعدة والده

شن جمال، نجل معتمد جمال المدير الفني للزمالك، هجومًا على إدارة القلعة البيضاء، بسبب ما تردد عن اتجاه النادي للتعاقد مع مدير فني أجنبي، مع الإبقاء على والده ضمن الجهاز الفني في دور مساعد.

وكتب جمال معتمد عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إيه الطمع ده!! يعني بعد كل ده وفي الآخر يكون ده المقابل، ويقولك استحمل ده أنت ابن النادي".

وأضاف جمال أن والده قبل قيادة الزمالك في وقت رفض فيه كثيرون تحمل المسؤولية، وعمل بكل إخلاص وسط ظروف صعبة، مؤكدًا أنه قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري في واحدة من أصعب النسخ بتاريخ النادي، كما رفض عروضًا من أندية كبيرة في الوطن العربي انتظارًا لحسم موقف الزمالك.

وأشار إلى أن أكثر ما أثار استياءه هو الحديث عن التعاقد مع مدير فني أجنبي، مع بقاء معتمد جمال لمساعدته، قائلًا: "قالك يظبط أوضة اللبس عشان هو عارف كل حاجة"، معتبرًا أن هذا الأمر لا يليق بما قدمه والده مع الفريق.

واختتم جمال رسالته بالتأكيد على تقبله قرار التعاقد مع مدرب أجنبي إذا كان في مصلحة النادي، لكنه انتقد فكرة تقليص دور والده بعد كل ما قدمه، متسائلًا: "دي مش قمة الطمع؟".