الفيفا يرفع قضيتي جروس ونادي شارلروا من قائمة القضايا الخاصة بالزمالك

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القضيتين الخاصتين بكل من نادي شارلروا المتعلقة بقيمة صفقة الفلسطيني عدي الدباغ والسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك من قائمة القضايا الخاصة بالنادي لدى الاتحاد الدولي، وذلك بعد نجاح مسؤولي القلعة البيضاء في إنهاء أزمة مستحقات اللاعب.

وكان الزمالك توصل لتسوية مع الثنائي خلال الفترة الأخيرة ضمن جهود القلعة البيضاء لحل القضايا المرفوعة ضد النادي.

مستحقات اللاعبين

وكان الزمالك سبق وأنهى مستحقات مساعدي جوزيه جوميز والبنيني سامسون أكينيولا، و السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، إلى جانب تسوية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا، وكذلك سداد مستحقات نادي شارلروا المتعلقة بقيمة صفقة الفلسطيني عدي الدباغ، بجانب إنهاء أزمة مستحقات الفلسطني عمر فرج لاعب الفريق السابق والتونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك الحالي.