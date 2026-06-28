هشام نصر يطلب من الجماهير دعم ومساندة نادي الزمالك

طالب هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك الجماهير باستمرار الدعم مشيرا إلى تقبله النقد دون التعدى للحدود.

وقال هشام نصر في بيان رسمي : جمهور الزمالك العظيم بشهادة القاصي والداني، ذلك الجمهور الذي لا ينتظر الإشادة من أحد فقد أثبت أنه الأعظم والأخلص لفريقه على مر العصور وفى أصعب اللحظات.

وأضاف : تعودنا من جمهورنا على أرقى التشجيعات وأعظم الدخلات وحماسة الأغانى التى سطرت تاريخ القلعة البيضاء ،جمهورنا العظيم، نحن منكم قبل أن نكون مسؤولين ولسنا فوق النقد، من تعرض للعمل العام التطوعى يعلم ذلك جيدا

وأكمل : ولكن عندما يتعدى النقد حدود النقد البناء أو اللوم أو التعبير عن الحزن إلى حدود السب والقذف والتشهير فهنا لابد أن يعي الجميع أننا جميعا لنا عائلات ولدينا أبناء يتابعون ما يُكتب هنا وهناك ويحزنون لذلك فكلنا بشر ولسنا معصومين من الأخطاء التى نتقبل فيها النصيحة والنقد لتصحيحها.



وواصل : ولقد دأب عدد قليل من رواد ورائدات مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات السوشيال ميديا والصفحات الشخصية مرارا وتكرارا علي تجاوزات مرفوضة يعاقب عليها القانون ويرفضها الدين والأخلاق، ولما أخذ القانون مجراه تذكر البعض أن لهم أباء وأبناء وعائلات يحزنوا عليهم !

وأوضح : جمهور الزمالك العظيم ما نريده هو أن نتوحد خلف اسم نادي كبير يمر بمرحلة فاصلة في تاريخه ويواجه صعاب لن يتخطاها إلا بوحدة جمهوره وعشاقه

وأردف : نحن قبل أن نكون مسؤولين فنحن منكم ومثلكم جمهور وعشاق لهذا الكيان الخالد فدعونا نبذل قصارى جهدنا بأخلاق واحترام، مرحبين بكل الأراء التى تبني ولا تهدم ونمد أيدينا لكل يد تساعدنا لرفعة هذا الكيان لا سيما وإن كانت هذه اليد هي يد الجمهور الأعظم الذي كتب الحدوتة وبه ستكتمل الحدوتة الزملكاوية.



واختتم هشام نصر تصريحاته قائلا : دعونا نبدأ صفحة جديدة يسودها الإحترام المتبادل ويعلوها النقد البناء بعيدا عن السب والتشهير والتجاوز المرفوض، دعونا نضع الزمالك علي مساره الصحيح بقوة وتلاحم جميع أبنائه مسؤولين وجمهور

فالزمالك يحتاج لنا جميعا .. اطمئنوا .. القادم خير