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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة السنوية 15%

زيادة المعاشات2026
زيادة المعاشات2026
رشا عوني

أيام قليلة ويبدأ صرف معاشات شهر يوليو2026 والذي يحمل زيادة المعاشات الرسمية التي وجه بها الرئيس السيسي وأعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، ومن المقرر أن يتم صرف معاشات يوليو بزيادة15% للمستفيدين والمستحقين وفقاً للقانون.

وتُقر الزيادة الجديدة كل عام طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث نص على زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام بنسبة 15 %.

طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم في خطوات بسيطة - الوطن

موعد صرف معاشات يوليو2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، عبر جميع منافذ الصرف الرسمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام.


زيادة رسمية لـ 11.5 مليون مستفيد

وأعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، إن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.

وأكد أن الهيئة ستنتهي من كل الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة في موعدها اعتبارًا من الأول من يوليو، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

بالرقم القومي | الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا.. خطوة بخطوة

الفئات المشمولة بالزيادة

تستفيد من الزيادة الجديدة الفئات التالية:

أصحاب المعاشات الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
المستفيدون من المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يترتب عليه إنهاء الخدمة.
المستحقون للمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

الزيادة الجديدة.. خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2026

أماكن صرف معاشات يوليو

ووفرت هيئة التأمينات الاجتماعية منافذ عدة لأصحاب المعاشات حتى يتمكنوا من صرف معاشات شهر يوليو وتجنب التكدس عند ماكينات الصرف الآلى.

  • -ماكينات الصرف الآلي.
  • -منافذ البريد المصرى.
  • -المحافظ الإلكترونية على الهواتف النقالة.
  • -فورى.
  • -فروع البنوك.


15% زيادة المعاشات رسمياً

ووفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن النسبة المقرّرة لزيادة المعاشات لا تتجاوز 15%، وهو ما أقره الرئيس السيسي ليتم بدء تطبيقه اعتباراً من أول يوليو المقبل.

الاستعلام عن المعاشات

و​أتاحت الهيئة رابطاً إلكترونياً مباشراً يتيح للمواطنين معرفة مستحقاتهم بدقة وبشكل فوري عبر اتباع الخطوات التالية:

1-​الدخول إلى الموقع الرسمي: قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط … اضغط  هــــــنــــــــا

2-اختيار الفئة: اضغط على خيار "صاحب معاش".

3-​الدخول للخدمات: انتقل إلى تبويب "الخدمات التأمينية".

4-​تحديد نوع الاستعلام: اختر "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش" أو "الاستعلام عن المعاش المنصرف".

5-​إدخال البيانات: اكتب الرقم القومي الخاص بك بدقة، ثم اضغط على زر "استعلام".

6-​ظهور النتيجة: ستظهر لك تفاصيل قيمة المعاش مباشرة بعد تطبيق الزيادة (في حال تحديث البيانات على النظام).

ابسط يا حج هتقبض بدري

المعاشات بعد الزيادة الرسمية

ويمكن للمستفيدين من المعاشات، حساب قيمة المعاش الجديدة بعد زيادة النسبة المقررة 15% ، وإليك الطريقة:

قيمة المعاش الحالي × 15% = قيمة الزيادة، ثم قيمة المعاش الحالي + قيمة الزيادة = قيمة المعاش الجديد
 

  • إذا كان معاشك الحالي هو 1000 جنيه:
    • قيمة الزيادة = 1000 × 0.15 = 150 جنيه.
    • المعاش الجديد = 1000 + 150 = 1150 جنيه.
  • إذا كان معاشك الحالي هو 2000 جنيه:
    • قيمة الزيادة = 2000 × 0.15 = 300 جنيه.
    • المعاش الجديد = 2000 + 300 = 2300 جنيه.
  • إذا كان معاشك الحالي هو 3000 جنيه:
    • قيمة الزيادة = 3000 × 0.15 = 450 جنيه.
    • المعاش الجديد = 3000 + 450 = 3450 جنيه
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