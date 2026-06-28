محافظ الفيوم يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة يوسف الصديق

​اعتمد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، المخطط التفصيلي لمدينة يوسف الصديق، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة العمران وتطوير البنية التحتية، والتيسير على المواطنين في استصدار التراخيص.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والمهندسة إيناس صلاح بإدارة التخطيط العمراني.

​أشار محافظ الفيوم، أن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة يوسف الصديق يُمثل نقلة نوعية في تنظيم العمران بالمدينة، حيث يُعد الأداة التنفيذية التي ستسمح بالاستغلال الأمثل للأراضي، وتحديد مناطق الخدمات والمرافق العامة، بما يضمن حوكمة التوسع العمراني وفق أسس علمية مخططة.

​وأضاف، أن هذا المخطط التفصيلي يسهم في التيسير على المواطنين في استصدار تراخيص البناء، وسيتمكن أهالي مدينة يوسف الصديق من استخراج التراخيص بشكل قانوني ومنظم وفقاً لمخطط تفصيلي معتمد، مما ينهي عشوائية البناء المخالف ويحافظ على الرقعة الزراعية وحقوق المواطنين.

​وأشار "غنيم"، أن المخطط التفصيلي سيتم عرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته المقبلة، ثم يتم مخاطبة وزارة التنمية المحلية، لعرض المخطط على السيد رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره والعمل به، لافتاً إلى أهمية المخطط في ضبط منظومة البناء، وخلق بيئة عمرانية منظمة تتواكب مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.