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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مشاهده تخل بالنظام العام. .. تعليق ترخيص بث قناة جيو نيوز في باكستان 15 يوما

غرفة الاخبار في القناة الباكستانية
غرفة الاخبار في القناة الباكستانية
محمود نوفل

أصدرت الهيئة المعنية بتنظيم الإعلام في باكستان قرارا بتعليق ترخيص بث قناة جيو نيوز التلفزيونية 15 يوما بسب محتوى ​عرض خلال برنامج بث بمناسبة شهر محرم.
 

وأوضح البيان أن القناة بثت تجسيدات بصرية دينية خلال برنامج عرض يوم 26 يونيو، والتي يمكن أن تسيء إلى المشاعر الدينية وتقوض الانسجام الديني وتخل بالنظام العام.
 


ومن جانبها ؛ قدمت قناة ​جيو نيوز اعتذارا، وذكرت في بيان لها اليوم حيث أكدت أن ​المحتوى جرى بثه عن طريق الخطأ ولا يعكس الموقف ⁠التحريري للقناة أو معتقداتها.

ويُشار إلى أن الرسوم المرئية التي تجسد النبي محمد ​وشخصيات إسلامية أخرى تحظى بمكانة عالية قضية حساسة للغاية في باكستان، ​فقد اندلعت احتجاجات حاشدة بسبب رسوم كاريكاتورية نشرت في دول غربية.

وأكدت جيو نيوز، إحدى أكبر القنوات التلفزيونية الخاصة في باكستان، أنه ‌جرى ⁠حذف المحتوى المشار إليه من جميع منصاتها.



وجاء في البيان أن اللقطات أظهرت عددا من الأشخاص يمارسون طقوسا في العراق والشرق الأوسط، وأن الهدف من عرضها كان إظهار العادات المحلية لا تأييد ​أي وجهة نظر ​دينية.
وذكرت الهيئة أن ⁠قناة جيو نيوز لم تلتزم بالدقة التحريرية، وأنها أمرتها بفتح تحقيق داخلي. 

باكستان برنامج ديني قناة باكستانية قناة جيو نيوز شهر محرم

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