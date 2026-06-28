قادة باكستان يشيدون بجهود قوات الأمن ونجاحها في إحباط هجوم إرهابي بمدينة كراتشي

أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف اليوم، الأحد، بقوات الأمن الباكستانية لنجاحها في إحباط هجوم إرهابي استهدف معسكرا تابعا لقوات شبه عسكرية في مدينة "كراتشي" عاصمة إقليم "السند".

وأدان زرداري وشهباز شريف - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية - بشدة الهجوم الذي شنه المسلحون، كما أكدا أن ما قامت به قوات الأمن هو تجسيد للمهنية والشجاعة والتفاني في أداء الواجب.

وأعربا عن خالص تعازيهما لأسر الضحايا وعن تمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الهجوم.

وأكد رئيس الوزراء أن الشعب الباكستاني يقف بقوة إلى جانب القوات المسلحة والقوات شبه العسكرية وجميع أجهزة إنفاذ القانون، مشددا على أن الحرب ضد الإرهاب ستستمر حتى القضاء تماما على هذه الآفة.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة آخر عقب إحباط هجوم إرهابي استهدف معسكرا تابعا لقوات شبه عسكرية في مدينة "كراتشي" عاصمة إقليم "السند".

وأوضحت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني أن منفذي الهجوم شنوا تفجيرا عند البوابة الرئيسية للمعسكر، ثم حاولوا اجتياز الطوق الأمني، إلا أن الاستجابة الحازمة واليقظة من الجنود أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وإصابة آخر.

وأشارت الإدارة إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة 4 آخرين إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع المسلحين، مضيفة أن القوات شنت عمليات تطهير للقضاء على أي عناصر مسلحة متبقية في المنطقة.