«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

واصلت أغنية «بحرية» للفنانين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي تحقيق نجاحها، بعدما تخطت حاجز 13 مليون مشاهدة واستماع عبر موقع «يوتيوب»، وذلك خلال شهر من طرحها.

وتحظى الأغنية بتفاعل واسع منذ إطلاقها، لتواصل حصد ملايين المشاهدات والاستماعات عبر المنصات الرقمية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى توما مهمة الميكس والماستر.

أغنية بحرية

وقد احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعى، بنجاح أغنية بحرية التى تجمع بين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقى.

وكتب الشافعى عبر حسابه على انستجرام: «شكرا للجمهور المحترم.. بحرية رقم 1 يوتيوب مصر ورقم 7 يوتيوب العالم بعد 24 ساعه، عيد أضحى مبارك».

جاءت أغنية «بحرية» بإيقاع موسيقي هادئ وطابع رومانسي مبهج، وهو ما انعكس بوضوح على الكلمات التي حملت أجواء خفيفة ومشاعر عاطفية قريبة من الجمهور، خاصة مع الأداء المتناغم بين الثنائي، الذي أضاف للأغنية حالة خاصة من الحيوية والدفء.

وتعد الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي توما، ليخرج العمل بصورة موسيقية متكاملة لاقت إعجاب قطاع واسع من المتابعين على مواقع التواصل ومنصات الاستماع المختلفة.