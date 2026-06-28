فرج عامر: نجم الأهلي أفضل لاعب في مركز الظهير الأيمن بكأس العالم

أشاد رجل الأعمال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، بالمستوى الذي قدمه محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، خلال منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.



وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمد هاني افضل باك يمين في المجموعات متفوق على اسماء رنانة مثل اشرف حكيمي وكوميدي و دومفريس وافضل من ٣٢ باك يمين في العالم من المنتخبات المتأهلة



وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما صباح أمس السبت على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى، حيث نجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة سكنت شباك المنتخب الإيراني، مانحًا الفراعنة أفضلية مبكرة.