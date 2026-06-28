صعوبة في مغادرة المنصة.. بايدن يتعرض لموقف محرج بحفل للحزب الديمقراطي

تعرض الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن للإحراج مجدداً بعدما وجد صعوبة في مغادرة المنصة عقب إلقائه كلمة خلال حفل للحزب الديمقراطي.

ووفق تقارير إعلامية فقد وجه بايدن في كلمة بالحزب الديمقراطي استغرقت نحو 10 دقائق واحدة من أشد انتقادات بايدن للرئيس الأمريكي الحالي ترامب منذ مغادرته البيت الأبيض.

وقال بايدن: لا يتعلق الأمر فقط بمشاريعه التي تعكس غروره كهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لإفساح المجال أمام قاعة احتفالات خاصة.

أضاف : "إن وضع اسمه على مركز كينيدي وبناء قوس يحمل اسمه بل وحتى الاستعانة بعامل صيانة أحواض خاص به لإصلاح البركة العاكسة يا للعجب! يا له من خاسر".

وختم : "إن البركة العاكسة تعكس شيئاً أسوأ بكثير من النرجسية وانعدام الكفاءة اللذين يشكلان جوهر هذه الإدارة تعكس الفساد الصارخ".