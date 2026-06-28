ترامب يسخر من بايدن وهاريس وكلينتون بصورة عبر "تروث سوشيال"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، صورة مركبة تجمع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ونائبته السابقة كامالا هاريس، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.



وظهرت الشخصيات الثلاث وهي ترتدي قبعات حمراء كُتب عليها عبارة "I lost to Trump" (خسرت أمام ترامب)، في منشور ساخر يعكس استمرار ترامب في توجيه رسائل سياسية إلى منافسيه الديمقراطيين.



ويأتي المنشور في إطار استخدام ترامب المتكرر للصور الساخرة والمحتوى الدعائي عبر منصته للتعليق على خصومه السياسيين وإبراز انتصاراته الانتخابية السابقة.