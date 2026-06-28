ميسي يتصدر.. أفضل 10 لاعبين في دور المجموعات بكأس العالم

شهدت بطولة كأس العالم “مونديال 2026” تألق عدد كبير من النجوم خلال دور المجموعات في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ليشعلوا مبكرًا المنافسة على الجوائز الفردية والمساهمة في صعود منتخاباتهم إلي دور الـ 32 من البطولة.

وانتهت مباريات دور المجموعات من كأس العالم 2026، وشهدت تأهل 32 فريقا للدور المقبل لبدء المنافسة الحقيقية على اللقب.

وتأهلت 3 منتخبات عربية إلى دور الـ32 وهي مصر والمغرب والجزائر، فيما ودعت قطر والسعودية وتونس والعراق والأردن مبكرا.

وفيما يلي نرصد لكم أفضل 10 لاعبين في دور المجموعات بكأس العالم:

ليونيل ميسي

فرض النجم الأرجنتيني نفسه أبرز لاعبي دور المجموعات، بعدما سجل 6 أهداف، وحطم عدة أرقام قياسية، أبرزها اعتلائه صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

الفرنسي كيليان مبابي

واصل هداف مونديال 2022 تألقه، بعدما سجل 4 أهداف، ليؤكد حضوره في سباق الحذاء الذهبي، ويسهم في قيادة فرنسا إلى دور الـ32.

البرتغالي كريستيانو رونالدو

واصل رونالدو كتابة التاريخ، بعدما سجل هدفين في مرمى أوزبكستان، ليصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، وأكبر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة.

البرازيلي فينيسيوس جونيور

قدم فينيسيوس مستويات مميزة، وقاد منتخب البرازيل إلى صدارة مجموعته، بعدما سجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

النرويجي إرلينغ هالاند

في أول مشاركة له بكأس العالم، قاد هالاند منتخب النرويج إلى دور الـ32، بعدما سجل 4 أهداف في مباراتين.

الفرنسي عثمان ديمبيلي

استعاد الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025 أفضل مستوياته، وسجل ثلاثية (هاتريك) في شباك النرويج، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، إضافة إلى تمريرة حاسمة.

المغربي إسماعيل الصيباري

حقق الدولي المغربي عدة إنجازات، أبرزها أنه أصبح أول لاعب أفريقي يسجل في جميع مباريات دور المجموعات خلال نسخة واحدة من كأس العالم، كما عادل صدارة الهدافين العرب التاريخيين في البطولة، بعدما أحرز 3 أهداف.

الإنجليزي جود بيلينغهام

رغم وجود القائد هاري كين، الذي سجل 3 أهداف، فإن بيلينغهام كان أبرز لاعبي منتخب إنجلترا، بعدما سجل هدفين وصنع آخر، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة مرتين.

الألماني دينيز أونداف

يُعد أونداف أفضل لاعب بديل في دور المجموعات، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين، وأسهم في قيادة ألمانيا إلى دور الـ32، بعد إخفاقها في نسختي 2018 و2022.

الكندي جوناثان ديفيد

قاد جوناثان ديفيد منتخب كندا إلى أول فوز في تاريخه بكأس العالم، بعدما سجل ثلاثية (هاتريك) في الانتصار الكبير على قطر بنتيجة 6-0، وأسهم في تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ32.