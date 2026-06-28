قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال أسابيع.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة
حق دستوري.. اقتصادية البرلمان توصي بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين| تفاصيل
حالة الطقس اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. تحذير من الرطوبة والشبورة
مطالبة بالتعيين.. تعليم النواب تزف أخبار سارة لـ معلمي الحصة
عاوز يدمر دولة الاحتلال.. نتنياهو يحذر تركيا ويشكو أردوغان لترامب
استخراج جواز سفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والخطوات
عقوبات رادعة تواجه الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة .. تفاصيل
بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالدول العربية
كيفية تحريك الإصبع في التشهد أثناء الصلاة.. تعرف عليها
محافظ القاهرة: اهتمام كبير بتوفير الخدمات وتطبيق معايير الإتاحة لذوي الهمم داخل المنشآت الحكومية
تعليق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026.. انتهاء الدعم الإضافي بنهاية يونيو

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026.. انتهاء الدعم الإضافي بنهاية يونيو
آخر موعد لصرف منحة التموين 2026.. انتهاء الدعم الإضافي بنهاية يونيو
عبد الفتاح تركي

يتزايد اهتمام أصحاب البطاقات التموينية بالبحث عن آخر موعد لصرف منحة الدعم الإضافي المخصصة للأسر المستحقة خلال عام 2026، بالتزامن مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة السلع وصرف قيمة المنحة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها خلال الفترة الماضية، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للصرف مع نهاية شهر يونيو الجاري.

ويحرص المستفيدون على متابعة موعد انتهاء صرف المنحة، وقيمة الدعم المقرر، والفئات المستحقة، وأماكن الحصول على السلع، بالإضافة إلى طرق الاستعلام الإلكتروني عن حالة الاستحقاق، لضمان الاستفادة من الدعم قبل انتهاء الفترة المقررة.

واقرأ أيضًا:

التموين

آخر موعد لصرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين 2026

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع التموينية داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية، لاستكمال صرف المتبقي من منحة الدعم الإضافي للمواطنين الذين تخلفوا عن الصرف خلال الفترة الماضية، في إطار استمرار تنفيذ منظومة الدعم المقررة للأسر الأكثر احتياجًا.

وتشمل منحة الدعم الإضافي المخصصة للأسر المستحقة قيمة الدعم عن شهري مارس وأبريل 2026، حيث تستمر عمليات الصرف حتى نهاية شهر يونيو الجاري، بالتوازي مع استمرار صرف قيمة الدعم التمويني الشهري المعتاد لأصحاب البطاقات التموينية، بما يضمن حصول المستفيدين على مستحقاتهم خلال الفترة المحددة.

قيمة منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

أتاحت وزارة التموين السلع التموينية من خلال فروع الشركات التابعة لها، إلى جانب استمرار صرف منحة الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر، بإجمالي يصل إلى 800 جنيه عن شهري مارس وأبريل 2026.

متى يتم تطبيق الدعم النقدي ومصير بطاقات التموين

ويتم صرف قيمة المنحة في صورة سلع تموينية من خلال المنافذ المعتمدة التابعة للوزارة، وفقًا للضوابط المنظمة لعملية الصرف، بما يتيح للمستفيدين الحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية.

موعد صرف مقررات التموين لشهر يوليو 2026

بالتزامن مع قرب انتهاء صرف منحة الدعم الإضافي، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو 2026، وسط ترقب أصحاب البطاقات التموينية لانطلاق عمليات صرف السلع المدعمة مع بداية الشهر الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ منافذ التموين صرف المقررات التموينية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، على أن تستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني موزعة على مختلف المحافظات، لتوفير السلع للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم.

خطوات الحصول على منحة التموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين إلكترونيًا

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة استحقاق منحة الدعم الإضافي، وكذلك معرفة قيمة الدعم المخصص، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية.

وتوفر الخدمة إمكانية الاطلاع على بيانات البطاقة التموينية بالكامل، وعدد الأفراد المقيدين عليها، إلى جانب معرفة حالة الاستحقاق الخاصة بالمنحة الإضافية.

وتتم عملية الاستعلام من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم اختيار خدمات التموين، وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، لتظهر بعد ذلك جميع البيانات المتعلقة بالبطاقة التموينية وحالة الدعم.

الفئات المستحقة لصرف منحة التموين 2026

حددت وزارة التموين الفئات المستفيدة من منحة الدعم الإضافي ضمن هذه الدفعة، مع توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصوله إلى المستحقين الفعليين.

وتشمل الفئات المستحقة، الأسر الأولى بالرعاية المدرجة ضمن قواعد بيانات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

ويأتي هذا التحديد؛ في إطار سياسة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم ويحقق الاستفادة للفئات المستهدفة.

منحة التموين إلى 1600 جنيه

أماكن صرف منحة الدعم الإضافي

يمكن للمستفيدين صرف قيمة منحة الدعم الإضافي من خلال شبكة واسعة من المنافذ التموينية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على السلع التموينية.

وتشمل أماكن صرف المنحة "المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة، منافذ «جمعيتي»، منافذ «كاري أون»، إضافة إلى بدالي التموين.

وتغطي هذه المنافذ عشرات الآلاف من نقاط البيع على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى السلع التموينية واستمرار صرف الدعم للمستحقين خلال الفترة المحددة، قبل انتهاء آخر موعد لصرف منحة الدعم الإضافي بنهاية شهر يونيو الجاري.

آخر موعد لصرف منحة التموين آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 منحة الدعم الإضافي 2026 بطاقات التموين 2026 صرف منحة التموين منحة التموين للأسر الأكثر احتياجًا قيمة الدعم الإضافي على بطاقات التموين موعد انتهاء صرف منحة التموين موعد صرف تموين يوليو 2026 مقررات التموين يوليو 2026 الاستعلام عن منحة التموين بوابة مصر الرقمية التموين الفئات المستحقة لمنحة التموين أماكن صرف منحة التموين بدالي التموين منافذ جمعيتي المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين التموين 2026 الدعم الإضافي للتموين أخبار التموين اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

العاملين بالاتصالات: ثورة 30 يونيو كانت أولى الخطوات نحو البناء والإنجاز

دراما رمضان

لجنة الدراما بـ "الأعلى للإعلام" تقيّم مسلسلات ما بعد رمضان

شركات السياحة تناقش استعدادات موسم الحج والعمرة

شركات السياحة تناقش استعدادات موسم الحج والعمرة للحفاظ على تميز الحج السياحي

بالصور

السيارات الكهربائية تستحوذ على نصف مبيعات المركبات بحلول 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد