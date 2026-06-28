آخر موعد لصرف منحة التموين 2026.. انتهاء الدعم الإضافي بنهاية يونيو

يتزايد اهتمام أصحاب البطاقات التموينية بالبحث عن آخر موعد لصرف منحة الدعم الإضافي المخصصة للأسر المستحقة خلال عام 2026، بالتزامن مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة السلع وصرف قيمة المنحة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها خلال الفترة الماضية، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للصرف مع نهاية شهر يونيو الجاري.

ويحرص المستفيدون على متابعة موعد انتهاء صرف المنحة، وقيمة الدعم المقرر، والفئات المستحقة، وأماكن الحصول على السلع، بالإضافة إلى طرق الاستعلام الإلكتروني عن حالة الاستحقاق، لضمان الاستفادة من الدعم قبل انتهاء الفترة المقررة.

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آخر موعد لصرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين 2026

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع التموينية داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية، لاستكمال صرف المتبقي من منحة الدعم الإضافي للمواطنين الذين تخلفوا عن الصرف خلال الفترة الماضية، في إطار استمرار تنفيذ منظومة الدعم المقررة للأسر الأكثر احتياجًا.

وتشمل منحة الدعم الإضافي المخصصة للأسر المستحقة قيمة الدعم عن شهري مارس وأبريل 2026، حيث تستمر عمليات الصرف حتى نهاية شهر يونيو الجاري، بالتوازي مع استمرار صرف قيمة الدعم التمويني الشهري المعتاد لأصحاب البطاقات التموينية، بما يضمن حصول المستفيدين على مستحقاتهم خلال الفترة المحددة.

قيمة منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

أتاحت وزارة التموين السلع التموينية من خلال فروع الشركات التابعة لها، إلى جانب استمرار صرف منحة الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر، بإجمالي يصل إلى 800 جنيه عن شهري مارس وأبريل 2026.

ويتم صرف قيمة المنحة في صورة سلع تموينية من خلال المنافذ المعتمدة التابعة للوزارة، وفقًا للضوابط المنظمة لعملية الصرف، بما يتيح للمستفيدين الحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية.

موعد صرف مقررات التموين لشهر يوليو 2026

بالتزامن مع قرب انتهاء صرف منحة الدعم الإضافي، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو 2026، وسط ترقب أصحاب البطاقات التموينية لانطلاق عمليات صرف السلع المدعمة مع بداية الشهر الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ منافذ التموين صرف المقررات التموينية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، على أن تستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني موزعة على مختلف المحافظات، لتوفير السلع للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم.

كيفية الاستعلام عن منحة التموين إلكترونيًا

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة استحقاق منحة الدعم الإضافي، وكذلك معرفة قيمة الدعم المخصص، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية.

وتوفر الخدمة إمكانية الاطلاع على بيانات البطاقة التموينية بالكامل، وعدد الأفراد المقيدين عليها، إلى جانب معرفة حالة الاستحقاق الخاصة بالمنحة الإضافية.

وتتم عملية الاستعلام من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم اختيار خدمات التموين، وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، لتظهر بعد ذلك جميع البيانات المتعلقة بالبطاقة التموينية وحالة الدعم.

الفئات المستحقة لصرف منحة التموين 2026

حددت وزارة التموين الفئات المستفيدة من منحة الدعم الإضافي ضمن هذه الدفعة، مع توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصوله إلى المستحقين الفعليين.

وتشمل الفئات المستحقة، الأسر الأولى بالرعاية المدرجة ضمن قواعد بيانات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

ويأتي هذا التحديد؛ في إطار سياسة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم ويحقق الاستفادة للفئات المستهدفة.

أماكن صرف منحة الدعم الإضافي

يمكن للمستفيدين صرف قيمة منحة الدعم الإضافي من خلال شبكة واسعة من المنافذ التموينية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على السلع التموينية.

وتشمل أماكن صرف المنحة "المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة، منافذ «جمعيتي»، منافذ «كاري أون»، إضافة إلى بدالي التموين.

وتغطي هذه المنافذ عشرات الآلاف من نقاط البيع على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى السلع التموينية واستمرار صرف الدعم للمستحقين خلال الفترة المحددة، قبل انتهاء آخر موعد لصرف منحة الدعم الإضافي بنهاية شهر يونيو الجاري.