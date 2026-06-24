كيفية تحديث بطاقة التموين أونلاين.. الأوراق والشروط

ترتفع عمليات البحث عن طريقة تحديث بطاقة التموين أونلاين عبر منصة مصر الرقمية، حيث شددت وزارة التموين على ضرورة تحديث بيانات البطاقة لكل مواطن لضمان وصول الدعم.

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في رفع دقة البيانات المسجلة وتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات التموينية المختلفة إلكترونيًا، سواء تحديث البيانات أو إضافة أفراد الأسرة أو نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى، وذلك من خلال خطوات بسيطة عبر الإنترنت.



خطوات تحديث بطاقة التموين

ادخل على منصة مصر الرقمية .. اضغط هنا

اختر خدمات التموين

ثم اضغط على استمارة تحديث بيانات المواطن

ثم اضغط تسجيل الدخول اذا كان لديك حساب أو أنشئ حسابا جديدا على مصر الرقمية

ادخل بيانات المطلوبة بدقة

ادخل رقم هاتفك

سيصلك كود على الهاتف قم بإدخاله ضمن البيانات لتتم عملية التحديث .



شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

مطابقة جميع البيانات المدخلة للبيانات الواردة في المستندات الرسمية.

تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وخالية من أي بيانات مضللة أو غير صحيحة.

استخدام الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط.

رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو غير صحيحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات التلاعب أو انتحال الهوية.

خضوع جميع البيانات لسياسات الأمن السيبراني وحوكمة البيانات المعتمدة من الجهات الحكومية.

المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المستندات اللازمة لإتمام عملية تحديث بيانات بطاقة التموين، والتي تشمل ما يلي:

بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال كهرباء حديث خاص بمحل الإقامة.

وثيقة الزواج.

بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.

المؤهلات الدراسية للأبناء.

بيانات وبطاقات الأفراد المقيمين مع الأسرة من غير الزوجة والأبناء.

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة عند إضافة أحد الأشخاص من ذوي الهمم.

المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

بيانات المركبات الخاصة، بما في ذلك رقم الشاسيه ورقم المحرك.

خطوات نقل بطاقة التموين إلى محافظة أخرى

يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة إلكترونيا عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

اختيار خدمات التموين.

الضغط على خدمة «النقل من محافظة إلى أخرى».

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد.

إدخال بيانات المحافظة المراد النقل إليها.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.