وزير الإنتاج الحربى يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إحلال وإنشاء مستشفى فارسكور المركزي

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط،تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مشروع إحلال وإنشاء مستشفى فارسكور المركزي، الذي يُنفذ من خلال إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والنائب محمود مشعل، عضو مجلس النواب، والنائب أمير الصديق، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة.

وخلال الزيارة، اطلع المحافظ والوزير على الموقف التنفيذي للمشروع، الذي تبلغ مساحته 8700 متر مربع، ويضم إجمالي 148 سريرًا، كما تابعا خطة العمل بالمشروع ونسب التنفيذ.

وعلى هذا الصعيد، ناقش محافظ دمياط ووزير الإنتاج الحربي المعوقات التي تواجه عمليات التنفيذ، وشددا على الإسراع بوتيرة العمل، وتنفيذ رؤية المشروع لإنشاء مستشفى وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، واشتراطات GAHAR؛ وذلك تحقيقًا لرؤية الدولة في توفير رعاية طبية على أعلى مستوى.

