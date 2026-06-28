أحمد جلال يدافع عن حسام حسن بعد السخرية من ملابسه: الإبداع تصنعه العقول لا خطوط الموضة

دافع الإعلامي أحمد جلال عن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، بعد الانتقادات التي طالت ملابسه، مؤكدًا أن نجاح المدرب لا يُقاس بمظهره، وإنما بما يحققه داخل الملعب.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “خطوط الموضة لا تصنع نجاح المدرب.. واسألوا سكالوني وديشامب”.

وأشار إلى أن صحيفة ذا أثلتيك سخرت من ملابس حسام حسن خلال كأس العالم، ووصفتها بأنها تجعله يبدو وكأنه أحد أفراد الأمن الذي دخل المنطقة الفنية بالخطأ، مؤكدًا أن من كتب هذا التقييم لا يدرك أن العديد من المدربين الكبار لا يهتمون بارتداء البدلات الرسمية أو الكرافتات.

وأضاف أن تقييم المدربين لا يجب أن يكون بناءً على مظهرهم أو اختياراتهم في الملابس، قائلًا: “نحن لسنا في عرض أزياء، والمدربون لا يقدمون كوليكشن للجماهير لتحديد خطوط موضة الصيف أو الشتاء”.

واستشهد أحمد جلال بمدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الذي اعتاد الظهور بملابس رياضية بسيطة، وبمدرب فرنسا ديديه ديشامب، الذي يفضل البدلة الرسمية، مؤكدًا أن اختلاف أسلوب الملبس لا علاقة له بالكفاءة الفنية، واختتم رسالته بقوله: “إبداع كرة القدم تصنعه العقول.. لا خطوط الموضة.