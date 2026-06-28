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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة ينعى جمال عبد الناصر بطل المصارعة

جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
حسام الحارتي

نعى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وفاة اللاعب الأوليمبي وبطل الألعاب الإفريقية أكرا 2023 في المصارعة الحرة لوزن 57 كجم، جمال عبد الناصر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



 

ةتوفى صباح اليوم "الأحد" جمال عبد الناصر لاعب منتخب مصر للمصارعة وبطل الأولمبياد، عن عمر يناهز 27 عاما.


 

وحقق الراحل العديد من البطولات والالقاب حيث كانت مسيرته مليئة بالميداليات القارية، التي شملت مشاركته في بطولة إفريقيا للمصارعة وحصد 5 ميداليات خلال مشاركاته، أبرزها الميدالية الذهبية في نسخة 2022 (المغرب)، وفضية 2023 (تونس)، وبرونزيات أعوام 2018 و2019 و2020.

كما شارك في دورة الألعاب الإفريقية وحقق ميداليتين خلال مشاركاته، بما في ذلك الميدالية الذهبية في منافسات الوزن.

كما شارك في أولمبياد باريس ممثلاً لمنتخب مصر.

ويعد أبرز إنجازات جمال عبد الناصر تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 57 كجم بدورة الألعاب الإفريقية التي أُقيمت في أكرا، غانا، عام 2023.

جوهر نبيل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة جمال عبد الناصر

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