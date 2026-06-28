قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الحقل للأسواق.. نقيب الفلاحين يحسم الجدل حول فرق الجودة بين منتجات التصدير والمحلي
بعد قرار زيادته.. عقوبة الحصول على معاش دون وجه حق
دعاء صيام الأيام البيض لشهر المحرم 2026.. كم يوما باقيا منها؟
وزير الإنتاج الحربى يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إحلال وإنشاء مستشفى فارسكور المركزي
بعد الهدوء الإقليمي| أسامة ربيع يتحدث عن عبور السفن من قناة السويس
لبنان.. مقتل4247 وجرح 12195 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 2 مارس
سعر الذهب في الإمارات دون مصنعية اليوم الأحد
مريض درن وإيدز.. الداخلية: وفاة نزيل مركز إصلاح وتأهيل الإسكندرية خلال تلقى العلاج داخل المستشفى
الميركاتو الصيفي يشتعل.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة بانجورا والاتحاد السكندري يفاوض أبو جبل
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر عند 5775 جنيهًا
بسبب خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 10 أشخاص في بورسعيد
وزير الأوقاف: إصدار موسوعة تاريخية لـ البهنسا وتطبيق إلكتروني للتعريف بمعالمها الأثرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإنجليزي الممتاز يرفض تطبيق "استراحات الترطيب" في الموسم الجديد ويطبق تعديلات أخرى

الدوري الإنجليزي الممتاز يرفض تطبيق "استراحات الترطيب" في الموسم الجديد ويطبق تعديلات أخرى
الدوري الإنجليزي الممتاز يرفض تطبيق "استراحات الترطيب" في الموسم الجديد ويطبق تعديلات أخرى
أ ش أ

كشفت تقارير إنجليزية اليوم الأحد عن موقف مباريات الدوري الإنجليزي من تطبيق "استراحات الترطيب" في مباريات الموسم الجديد.

وكانت استراحات الترطيب، التي تعرضت لانتقادات من مدرب إنجلترا توماس توخيل ولاقت رفضاً متكررا من الجماهير الإنجليزية، قد فُرضت في جميع مباريات البطولة، رغم أن بعضها يقام في ملاعب مكيفة، وأخرى في أجواء معتدلة.

وذكرت صحيفة (ذا صن) الإنجليزية اليوم الأحد أن مشجعي كرة القدم الإنجليزية لن يضطروا للقلق بشأن استراحات الترطيب، حيث يرفض مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" اتباع نهج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووفقًا للصحيفة، فإن مسؤولي البريمييرليج وبعد مناقشات مع رئيس لجنة الحكام هوارد ويب، قرروا عدم اعتماد الإجراءات المطبقة في كأس العالم.

وشهدت جميع مباريات كأس العالم الـ 104 توقفات في منتصف كل شوط، مما حوّل كرة القدم إلى لعبة من أربعة أشواط لأول مرة.

وفي مقابل كل استراحة، تتقاضى القنوات التلفزيونية الأمريكية ما يصل إلى مليون دولار (757,518 جنيهًا إسترلينيًا) مقابل إعلان مدته 30 ثانية.

لكن الصحيفة أكدت أنه سيتم تطبيق بعض التغييرات التي طرأت على كأس العالم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وافق مسؤولو أندية البريمييرليج على السماح للحكام بإلغاء الأهداف بداعي ارتكاب مخالفات قبل الركلات الحرة والركلات الركنية، في محاولة للحد من الاشتباكات العنيفة التي شابت الموسم الماضي.

أيضًا، أشارت الصحيفة إلى أنه سيتم مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) للبطاقات الصفراء الثانية في حال وجود خطأ واضح - إما لعدم وجود احتكاك وبالتالي عدم احتساب مخالفة، أو لارتكاب المخالفة من قبل لاعب آخر.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي البريمييرليج يرفضون تطبيق مسألة مراجعة الركلات الركنية، على الرغم من تسجيل عدد من الأهداف الموسم الماضي نتيجة ركلات ركنية احتُسبت بشكل خاطئ.

أيضًا، لن يتبنى مسؤولو البريمييرليج الموسم الجديد "قانون فينيسيوس" الجديد الذي أدى إلى طرد لاعب نيوكاسل السابق ميجيل ألميرون أمام تركيا لتغطيته فمه بيده.

ويعتقد مسؤولو الدوري الممتاز وهيئة الحكام المحترفين أن اللوائح الحالية للتعامل مع السلوك التمييزي قوية، وأن أي لغة عنصرية أو غير مقبولة سيتم الإبلاغ عنها للمسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مباريات الموسم الجديد مدرب إنجلترا توماس توخيل الجماهير الإنجليزية مشجعي كرة القدم الإنجليزية الدوري الإنجليزي الممتاز البريمييرليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي الممتاز يرفض تطبيق "استراحات الترطيب" في الموسم الجديد ويطبق تعديلات أخرى

الدوري الإنجليزي الممتاز يرفض تطبيق "استراحات الترطيب" في الموسم الجديد ويطبق تعديلات أخرى

جمال عبدالناصر

سبب الوفاة وموعد الجنازه وأبرز انجازاته.. رحيل نجم المصارعه جمال عبدالناصر

جيسي مارش.. من الإخفاقات التدريبية إلى قيادة كندا لكتابة التاريخ في كأس العالم

جيسي مارش.. من الإخفاقات التدريبية إلى قيادة كندا لكتابة التاريخ في كأس العالم

بالصور

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد