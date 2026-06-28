الدوري الإنجليزي الممتاز يرفض تطبيق "استراحات الترطيب" في الموسم الجديد ويطبق تعديلات أخرى

كشفت تقارير إنجليزية اليوم الأحد عن موقف مباريات الدوري الإنجليزي من تطبيق "استراحات الترطيب" في مباريات الموسم الجديد.

وكانت استراحات الترطيب، التي تعرضت لانتقادات من مدرب إنجلترا توماس توخيل ولاقت رفضاً متكررا من الجماهير الإنجليزية، قد فُرضت في جميع مباريات البطولة، رغم أن بعضها يقام في ملاعب مكيفة، وأخرى في أجواء معتدلة.

وذكرت صحيفة (ذا صن) الإنجليزية اليوم الأحد أن مشجعي كرة القدم الإنجليزية لن يضطروا للقلق بشأن استراحات الترطيب، حيث يرفض مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" اتباع نهج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووفقًا للصحيفة، فإن مسؤولي البريمييرليج وبعد مناقشات مع رئيس لجنة الحكام هوارد ويب، قرروا عدم اعتماد الإجراءات المطبقة في كأس العالم.

وشهدت جميع مباريات كأس العالم الـ 104 توقفات في منتصف كل شوط، مما حوّل كرة القدم إلى لعبة من أربعة أشواط لأول مرة.

وفي مقابل كل استراحة، تتقاضى القنوات التلفزيونية الأمريكية ما يصل إلى مليون دولار (757,518 جنيهًا إسترلينيًا) مقابل إعلان مدته 30 ثانية.

لكن الصحيفة أكدت أنه سيتم تطبيق بعض التغييرات التي طرأت على كأس العالم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وافق مسؤولو أندية البريمييرليج على السماح للحكام بإلغاء الأهداف بداعي ارتكاب مخالفات قبل الركلات الحرة والركلات الركنية، في محاولة للحد من الاشتباكات العنيفة التي شابت الموسم الماضي.

أيضًا، أشارت الصحيفة إلى أنه سيتم مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) للبطاقات الصفراء الثانية في حال وجود خطأ واضح - إما لعدم وجود احتكاك وبالتالي عدم احتساب مخالفة، أو لارتكاب المخالفة من قبل لاعب آخر.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي البريمييرليج يرفضون تطبيق مسألة مراجعة الركلات الركنية، على الرغم من تسجيل عدد من الأهداف الموسم الماضي نتيجة ركلات ركنية احتُسبت بشكل خاطئ.

أيضًا، لن يتبنى مسؤولو البريمييرليج الموسم الجديد "قانون فينيسيوس" الجديد الذي أدى إلى طرد لاعب نيوكاسل السابق ميجيل ألميرون أمام تركيا لتغطيته فمه بيده.

ويعتقد مسؤولو الدوري الممتاز وهيئة الحكام المحترفين أن اللوائح الحالية للتعامل مع السلوك التمييزي قوية، وأن أي لغة عنصرية أو غير مقبولة سيتم الإبلاغ عنها للمسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.