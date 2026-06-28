أحمد الكاس: الجوهري علمنا الانتصار.. وحسام وإبراهيم حسن لا يتقبلان الخسارة

أشاد أحمد الكأس، نجم منتخب مصر السابق، بشخصية التوأم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، مؤكدًا أن روحهما التنافسية كانت دائمًا سببًا في تحقيق النجاحات داخل المستطيل الأخضر.

وقال الكأس في تصريحات صحفية: "حسام حسن وإبراهيم حسن شخصان طيبان جدًا خارج الملعب، لكن داخله لا يقبلان الخسارة أبدًا، وأنا أيضًا أمتلك نفس العقلية، وقد تعلمنا جميعًا ذلك من الكابتن محمود الجوهري".

وتطرق نجم منتخب مصر السابق إلى انتقال الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم إلى برشلونة، موضحًا أن النادي الإسباني تابع اللاعب لفترة طويلة قبل حسم الصفقة.

وأضاف: "نادي برشلونة كان يراقب حمزة عبد الكريم منذ فترة، بدايةً من مشاركته في بطولة شمال إفريقيا الودية بالجزائر، واستمر في متابعته خلال عدة محطات، حتى حسم التعاقد معه".

وأكد الكأس أن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة يعكس نجاح اللاعب في لفت أنظار أحد أكبر أندية العالم، بعدما أثبت قدراته خلال مشاركاته مع المنتخبات السنية، ليحصد ثقة مسؤولي النادي الكتالوني بعد فترة متابعة دقيقة.