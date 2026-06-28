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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق مصطفى: حسام حسن يسير على نهج الجوهري.. وتريزيجيه الأنسب لتعويض صلاح

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

أكد طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول يواصل الاعتماد على أسلوب مميز في الكرات الثابتة، مشيدًا بما يقدمه الجهاز الفني خلال مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات إذاعية، إن حسام حسن يسير على نهج الراحل محمود الجوهري في تنفيذ جمل الكرات الثابتة، مشيرًا إلى أن هذه الجزئية تعد من أهم أسلحة كرة القدم الحديثة.

وأضاف: "الكرات الثابتة من أهم الأشياء في كرة القدم، وأنا سبق وسجلت في جنوب إفريقيا من كرة ثابتة وجملة محفوظة، ومنتخب مصر في أمريكا ينفذ نفس الفكرة بشكل جيد".

وتحدث نجم الزمالك السابق عن محمد صلاح، مؤكدًا أنه أكثر لاعب متعاون في الثلث الهجومي لمنتخب مصر، لكنه يرى أنه في حال عدم جاهزية صلاح أو عدم مشاركته أمام أستراليا، فإن محمود حسن تريزيجيه سيكون الخيار الأفضل لتعويضه.

وتأتي تصريحات طارق مصطفى في الوقت الذي تتجه فيه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع أستراليا يوم الجمعة 3 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إيه تي آند تي" بولاية تكساس الأمريكية، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم وتحقيق التأهل إلى الدور التالي من المونديال.

طارق مصطفى الزمالك حسام حسن منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026

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