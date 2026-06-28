رسميًا..نجم النصر الاماراتي يوقع للسكة الحديد

نجح مسؤولو نادي السكة الحديد في التعاقد مع زين احمد لاعب النصر الاماراتي خلال خطة تطوير الفريق استعداد لبدء الموسم الجديد من دوري المحترفين

واستطاع ربيع ياسين المدير الفني لفريق السكة الحديد اقناع زين بالتوقيع 3 مواسم بعد ان شرح له ان النادي يسعى جاهدا للصعود الى دوري اورا في حضور نور العيسوي وكيلة اللاعبين

ويستعد نادي السكة الحديد لانطلاق الموسم الجديد من خلال إبرام صفقات جديدة وتجديد طموحاته من أجل تحقيق أهدافه المختلفة خلال المنافسات المقبلة.

كان قد اعتمد مجلس إدارة نادي السكة الحديد التشكيل الرسمي والنهائي للجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين لتولي القيادة الفنية للفريق قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين خلال الموسم الجديد

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:-

٠ك/ ربيع ياسين مدير فنى

٠ك/ أحمد سعيد أوكا مدرب عام

٠ك/ سامح يوسف مدرب

٠ك/ اسلام طلبة مدرب حراس مرمى

٠د/ مصطفى خليل مخطط أحمال

٠ك/ عمرو الخشاب محلل اداء

٠ك/ أحمد كوشي مدير إداري

٠ك/ عبد الله بيكا مدير شؤون اللاعبين

٠ك/ أحمد سعد إداري

وجاء التعاقد مع ربيع ياسين في حضور مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب لجنة الإشراف على الكرة التي تضم الدكتور سيد عيسى، واللواء حسام السيسي، وكابتن إبراهيم نور الدين.

ويُعد ربيع ياسين من الأسماء التدريبية صاحبة الخبرة الكبيرة في الكرة المصرية، حيث يمتلك سجلًا مميزًا في تطوير اللاعبين والعمل مع المنتخبات السنية، وهو ما دفع إدارة النادي للاعتماد عليه في المرحلة المقبلة.

ويأمل مسؤولو الفريق في أن ينجح ربيع ياسين في بناء فريق قوي قادر على المنافسة في دوري المحترفين، خاصة في ظل الطموحات المتزايدة لتحقيق نتائج إيجابية والاقتراب من مراكز المقدمة.

كما يُعوَّل على خبرات ربيع ياسين في التعامل مع اللاعبين الشباب ورفع المستوى البدني والفني للفريق، بما يضمن تقديم موسم قوي يعكس تطلعات الإدارة والجماهير.

وتنظر منظومة الكرة داخل النادي إلى مرحلة ربيع ياسين باعتبارها بداية مشروع فني جديد، يهدف إلى تحقيق الاستقرار الفني والمنافسة الجادة في دوري المحترفين.