فاروق جعفر: حسام حسن قائد بالفطرة.. وصلاح نموذج للاحتراف ومروان عطية الأفضل في الوسط

أشاد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالعديد من العناصر البارزة في الكرة المصرية، مؤكدًا أن حسام حسن يتمتع بشخصية قيادية استثنائية سواء خلال مسيرته لاعبًا أو في مشواره الحالي كمدير فني.

وقال جعفر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسام حسن يعد قائدًا بمعنى الكلمة داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن شخصيته القيادية كانت دائمًا من أبرز أسباب نجاحه.

وتحدث جعفر عن مركز حراسة المرمى، مؤكدًا أن محمد الشناوي يمتلك تاريخًا مشرفًا مع الكرة المصرية، فيما أثنى على مصطفى شوبير، موضحًا أنه يتميز بذكاء كبير في التعامل مع أخطاء المدافعين وقدرته على إنقاذ المواقف الصعبة.

وفيما يتعلق بخط الوسط، أكد جعفر أن مروان عطية هو أفضل لاعب في هذا المركز حاليًا، بفضل ما يمتلكه من ذكاء تكتيكي ومهارة كبيرة تساعده على صناعة الفارق.

واختتم فاروق جعفر تصريحاته بالإشادة بمحمد صلاح، مؤكدًا أن نجم منتخب مصر وليفربول السايق يمثل نموذجًا يُحتذى به في الاحتراف، بفضل التزامه وعقليته المميزة التي ساهمت في وصوله إلى أعلى المستويات العالمية.