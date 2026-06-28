قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا شحاتة: مرموش يمتلك إمكانيات هائلة.. لكنه٧٧ لم يظهر أفضل ما لديه
الأرصاد تُطلق تحذيرًا.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحًا ونصائح مهمة لتجنب الحوادث
بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن إمتحانات الثانوية العامة | تفاصيل
مفاجأة في وفاة طالبة الثانوية العامة خلال امتحان اللغة العربية بالشرقية
تسرب غاز الكلور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث محطة مياه الرملة ببنها
المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم
وفاة جمال عبد الناصر نجم المصارعة وبطل الأولمبياد
سموتريتش: إصراري على استمرار الحرب منع التفاوض مع حماس على رهينة تلو الآخر
وزير الخارجية: دعم الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد للمواقف المصرية
وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد.. والتعليم ترد
في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل
متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفراخ والبيض على مائدة الجدل.. هل تشكل خطرًا على الصحة؟

الفراخ والبيض
الفراخ والبيض
محمد البدوي

تتكرر بين الحين والآخر شائعات تحذر من تناول الفراخ والبيض بزعم احتوائهما على هرمونات ومواد ضارة، ما يثير حالة من القلق والارتباك بين المواطنين بشأن سلامة هذه الأطعمة الأساسية. 

مصادر البروتين الضرورية

وفي هذا السياق، حسم الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، الجدل مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل علمي، وأن الفراخ والبيض يظلان من أهم مصادر البروتين الضرورية للجسم. 

الاستفادة من هذه الأطعمة

كما أوضح الأسباب الحقيقية وراء زيادة الإنتاج، وقدم مجموعة من النصائح الغذائية التي تساعد على الاستفادة من هذه الأطعمة بطريقة صحية وآمنة.

الفراخ والبيض
أسعار الدواجن والبيض

تناول الفراخ والبيض

وأكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، أن ما يتم تداوله بشأن ضرورة الامتناع عن تناول الفراخ والبيض بسبب احتوائهما على هرمونات لا يستند إلى أي حقائق علمية، مشددًا على أن هذه الأطعمة تمثل مصدرًا مهمًا للبروتين والعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الدواجن

استخدام الهرمونات

وأوضح نزيه، خلال استضافته في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن استخدام الهرمونات في تربية الدواجن أمر غير منطقي من الناحية الاقتصادية، موضحًا أن تكلفة الهرمونات تفوق سعر الدجاجة نفسها، وهو ما ينفي صحة هذه المزاعم.

اسعار الفراخ والبيض
أسعار الدواجن والبيض

زيادة إنتاج الدواجن 

وأشار إلى أن زيادة إنتاج الدواجن والبيض ترجع إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك والطلب في الأسواق، مؤكدًا أن التوسع في الإنتاج يهدف إلى تلبية احتياجات المستهلكين، وليس نتيجة استخدام وسائل غير آمنة كما يروج البعض.

المعلومات المتعلقة بالصحة

وانتقد استشاري التثقيف الغذائي انتشار المعلومات غير الموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن تداول الشائعات من غير المتخصصين يسبب حالة من البلبلة، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر العلمية الموثوقة عند الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة والتغذية.

اسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 8 مايو 2026
أسعار الدواجن

اتباع طرق طهي صحية

كما شدد على أهمية اتباع طرق طهي صحية، موصيًا بسلق الدجاج جيدًا ثم تحميره بكمية بسيطة من السمنة البلدية مع إضافة التوابل الطبيعية مثل الحبهان، والاستفادة من شوربة الدجاج باعتبارها وجبة مغذية، مؤكدًا أن جودة الطعام تعتمد على طريقة إعداده أكثر من تعقيده.

اسعار الفراخ البيضا
أسعار الدواجن

 تناول الفراخ والبيض

واختتم الدكتور مجدي نزيه حديثه بالتأكيد على أن الاعتدال هو أساس التغذية السليمة، داعيًا إلى تناول الفراخ والبيض بشكل طبيعي ومتوازن، دون انسياق وراء الشائعات أو اللجوء إلى المنع التام دون سند علمي.

الفراخ والبيض الفراخ تناول الفراخ البروتين مصادر البروتين مجدي نزيه أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار الفراخ البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

مواجهات دور الـ 32 بكأس العالم

الطريق كاملًا .. مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

النمسا

رانجنيك يسخر من شائعات التواطؤ بعد تعادل النمسا والجزائر المثير

نجم النصر الاماراتي يوقع للسكة الحديد

رسميًا..نجم النصر الاماراتي يوقع للسكة الحديد

منتخب مصر

طارق مصطفى: جماهير مصر خطفت أنظار العالم في مونديال 2026

بالصور

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد