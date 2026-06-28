كوريا الجنوبية تطلق خطة عسكرية لتحويل كل جندي إلى مشغل طائرات مسيّرة

أطلقت كوريا الجنوبية برنامجا عسكريا جديدا يهدف إلى دمج الطائرات المسيرة ضمن التجهيزات الأساسية لجميع جنودها، في خطوة تستند إلى الدروس المستخلصة من الحرب في أوكرانيا والعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وبموجب الخطة، سيخضع نحو نصف مليون جندي في القوات البرية والجوية والبحرية ومشاة البحرية لتدريبات على تشغيل الطائرات المسيّرة، بهدف جعلها جزءًا من المعدات القتالية الفردية لكل جندي.

كما تعتزم سيول نشر نحو 60 ألف طائرة مسيّرة للتدريب بحلول عام 2029، إلى جانب شراء أكثر من 20 ألف طائرة هجومية انتحارية بحلول عام 2030، في إطار تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة أي تهديدات محتملة، خاصة من كوريا الشمالية.

وتشمل الخطة أيضًا تطوير أنظمة دفاع تعتمد على أسلحة الليزر والطاقة الموجهة لاعتراض أسراب الطائرات المسيّرة، مع إعادة هيكلة قيادة وحدات الطائرات دون طيار ودمجها ضمن التشكيلات القتالية الميدانية.

وترى وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن التطورات التي شهدتها ساحات القتال الحديثة، لا سيما في أوكرانيا وغزة، أظهرت الدور المتزايد للطائرات المسيّرة في تغيير طبيعة الحروب، ما دفع سيول إلى تسريع تطوير قدراتها في هذا المجال.