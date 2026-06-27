مصر تدين هجوم الطائرات المسيرة على البحرين : تهديد خطير للاستقرار الإقليمي

أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجمات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار البحرين ويقوض الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن توقيت هذه الهجمات يثير بالغ القلق، في ظل المساعي الإقليمية والدولية المكثفة لتعزيز الاستقرار وخفض حدة التوتر، مشددة على ضرورة وقف أي ممارسات من شأنها إشعال الأزمات أو تقويض فرص تحقيق الأمن والسلام الإقليمي.

وشدد البيان على أن استمرار مثل هذه الاعتداءات ينعكس سلبًا على مناخ الاستقرار في المنطقة، ويهدد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون وترسيخ الأمن بين دولها.

وجددت وزارة الخارجية تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية الشقيقة، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها المنامة لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.