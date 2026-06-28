تأهل تاريخي لمنتخب الكونغو الديمقراطية لـ دور الـ32 من كأس العالم

نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في حسم التأهل لدور الـ 32 من مونديال 2026 وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وكانت المشاركة الأولى لمنتخب الكونغو في مونديال 1974 في ألمانيا الغربية وخرج من دور المجموعات بعد الخسارة أمام اسكتلندا ويوغوسلافيا والبرازيل

وأصبح منتخب الكونغو الديموقراطية المنتخب الأفريقي الحادي عشر الذي يحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ المسابقة، بعد كل من الكاميرون، المغرب، نيجيريا، الجزائر، غانا، السنغال، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، ومصر.

كما حقق منتخب الكونغو الديمقراطية أول فوز لها في تاريخ مشاركاتها بالمونديال خلال نسختي 1974 و2026، خاضت 6 مباريات، فوز وتعادل و4 هزائم.

ودخل يوان ويسا التاريخ بعد اعتلاءه قمة الهدافين التاريخيين للكونغو الديمقراطية في كأس العالم برصيد 3 اهداف، جميعا جاءت في النسخة الحالية من البطولة، هدف ضد البرتغال وهدفان ضد أوزباكستان.

وأصبح يوان ويسا أول لاعب من نيوكاسل يونايتد يسجل هدف من ركلة جزاء في كأس العالم للمرة الأولى منذ 22 يونيو 2006.

ويُعدّ هدف يوان ويسا من ركلة الجزاء رقم 600 (بما في ذلك ركلات الترجيح) في تاريخ كأس العالم..

أصبح يوان ويسا اللاعب الثاني عشر في تاريخ كأس العالم الذي يسجل أول هدفين لمنتخب بلاده في البطولة بعد:

فيدال (تشيلي، 1930)

فوروف (بلجيكا، 1934)

فوزي (مصر، 1934)

جوناسون (السويد، 1934)

كيلهولز (سويسرا، 1934)

سوات (تركيا، 1954)

خوسيه أوغوستو (البرتغال، 1966)

سانون (هايتي، 1974)

إلكيير-لارسن (الدنمارك، 1986)

كاهيل (أستراليا، 2006)

فيتيك (سلوفاكيا، 2010)

يواني ويسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية، 2026)

قدم يوان ويسا الآتي ضد أوزباكستان..

سدد مرتين في العارضة من أصل 6 محاولات

معدل الاهداف المتوقعة 1.33 هدف متوقع

فاز ب3 إلتحامات

استعاد الكرة 3 مرات

شتت الكرة مرة واحدة

قدم مساهمة دفاعية

سجل هدفين

حصل على رجل المباراة