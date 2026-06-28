قبل مواجهة دور الـ 32 في المونديال.. كواليس صادمة في ودية مصر وأستراليا

يستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا باستضافة مشتركة مع كندا والمكسيك.

وتحمل ذاكرة الجماهير واقعة لا تنسى بين مصر وإستراليا وديا في نوفمبر 2010 حينما حقق الفراعنة الفوز بنتيجة 3-0.

ويعود أصل الواقعة لتصريحات ويلسون راج بيرومال صاحب الشركة الراعية لمباراة مصر وأستراليا الودية في مذاكرته عام 2014، بأنه تلاعب بنتيجة مباراة ودية بين مصر وأستراليا في عام 2010، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة وقتها.

وأوضح راج بيرومال أنه لا يوجد أي لاعب أو مدرب كان متورطاً في هذه القصة وقتها، وتم الاتفاق مع الحكم البلغاري لإدارة المباراة والمساعدة على فوز بنتيجة 3-0.

وكانت شركة ويلسون راج بيرومال هي الشركة الراعية للمباراة وقتها، ووضعت رهانا على تسجيل 3 اهداف في المباراة، وهو ما حدث بمساعدة من الحكم.

ومنح الحكم منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة دون وجود أي تدخل رغم تفوقهم بهدفين وهو ما أثار وسط دهشة اللاعبين والمشجعين.

وسجل محمد زيدان هدف منتخب مصر الثالث لتنتهى المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 3-0.

وعلق الحارس الأسترالي مارك شوارزر في 2024 عبر برنامج 7.30، حول “كون هذه المباراة من جانب واحد، لكن حكم المباراة لم يكن جيداً إلى حد كبير، الأمر كان صعباً علينا وقتها”.