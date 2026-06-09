إيبولا يطارده.. ماذا نعرف عن منتخب الكونغو الديمقراطية قبل كأس العالم 2026؟

يدخل منتخب الكونغو الديمقراطية منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة في المجموعة الحادية عشرة، رغم الأجواء الاستثنائية التي تحيط بالمنتخب بسبب المخاوف الصحية المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا في بلاده، وما تبعها من إجراءات احترازية مشددة قبل انطلاق البطولة.

ويأمل المنتخب الكونغولي في الظهور بصورة قوية خلال مشاركته المونديالية، مستندًا إلى مجموعة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية، تحت قيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر.

قيمة تسويقية تقترب من 144 مليون يورو

تبلغ القيمة السوقية لمنتخب الكونغو الديمقراطية نحو 143.9 مليون يورو، ليعد من المنتخبات الإفريقية التي تمتلك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق خلال البطولة.

خبرات أوروبية في الخط الخلفي

يعتمد المنتخب الكونغولي على مجموعة من الأسماء صاحبة الخبرة في الخط الدفاعي، أبرزها آرون وان بيساكا لاعب وست هام الإنجليزي، وآرثر ماسواكو لاعب لانس الفرنسي، إلى جانب شانسيل مبيمبا وأكسيل توانزيبي.

كما يضم مركز حراسة المرمى الثلاثي ماثيو إيبولو، وتيموثي فايولو، وليونيل مباسي.

وسط ملعب متنوع

يملك ديسابر العديد من الخيارات في وسط الملعب، يتقدمهم ثيو بونجوندا لاعب سبارتاك موسكو الروسي، وجايل كاكوتا، وإيدو كايمبي لاعب واتفورد الإنجليزي، بالإضافة إلى تشارلز بيكيل ونوح صديقي.

ويعول الجهاز الفني على هذا التنوع لإيجاد التوازن بين الأدوار الدفاعية والهجومية خلال مباريات البطولة.

قوة هجومية بقيادة باكامبو وويسا

في الخط الأمامي، يمتلك منتخب الكونغو الديمقراطية أسماء بارزة يتقدمها سيدريك باكامبو مهاجم ريال بيتيس الإسباني، ويوان ويسا لاعب نيوكاسل الإنجليزي، إلى جانب سيمون بانزا لاعب الجزيرة الإماراتي.

كما يبرز اسم فيستون مايلي مهاجم بيراميدز، الذي يعد أحد أبرز الأوراق الهجومية للمنتخب في الفترة الأخيرة.

ديسابر يقود الحلم الكونغولي

ويقود المنتخب المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، الذي نجح في بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب، ويطمح لقيادة الكونغو الديمقراطية نحو تحقيق نتائج مميزة في النسخة التاريخية من كأس العالم.

ورغم التحديات المحيطة بالمنتخب خارج الملعب، فإن الأنظار تتجه إلى قدرة الكونغو الديمقراطية على استغلال عناصرها المميزة وتحويل الطموحات إلى نتائج خلال منافسات مونديال 2026.