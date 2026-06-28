الدفاع الكويتية: اعتراض صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن القوات المسلحة الكويتية، رصدت فجر اليوم، صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضهما والتعامل معهما وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية إلى أنه لم ينتج عن ذلك أية أضرار مادية أو إصابات بشرية، مضيفا أن القوات المسلحة الكويتية تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم؛ بما يعزز أمن الوطن، ويحفظ سلامة المواطنين و المقيمين.