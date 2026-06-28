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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة: ضخ نصف مليار جنيه جديدة لـ "البتلو" وإجمالي التمويلات يكسر حاجز الـ 11 مليارًا

وزير الراعة
وزير الراعة
شيماء مجدي

أعلن  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، على اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 499 مليونًا و415 ألف جنيه لصالح 372 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 7137 رأس ماشية، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن ذلك يعكس توجه الدولة المصرية نحو دعم الأمن الغذائي وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق.


وأكد وزير الزراعة أن المشروع القومي للبتلو أصبح أحد أهم أدوات الدولة في زيادة المعروض من اللحوم الحمراء والألبان، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات التي تم ضخها منذ انطلاق المشروع تجاوز حتى الآن، 11,172 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 46 ألفًا من صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين ما يزيد على 538,5 ألف رأس ماشية.

وأوضح الوزير أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة إنتاج حيواني قوية تسهم في تقليل الفجوة الغذائية، ودعم استقرار الأسواق، وتوفير اللحوم والألبان للمواطنين بأسعار عادلة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد.

وشدد فاروق على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للمستفيدين في جميع المحافظات، مع تقديم الرعاية البيطرية والدعم الفني الكامل لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بشكل مستمر أي تحديات تواجه المربيين وتعمل على حلها بشكل فوري وأضاف أن الدولة مستمرة في ضخ استثمارات ضخمة لدعم الإنتاج المحلي للحوم والألبان، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار أكثر توازنًا خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة لا تكتفي بتوفير التمويل فقط، بل تضمن نجاح المشروعات من خلال معاينات ميدانية دقيقة للحظائر، والتأمين على رؤوس الماشية بنسب مخفضة عبر صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، فضلًا عن المتابعة المستمرة من الجهات الفنية والبيطرية المختصة والتابعة للوزارة.


وأكد الصياد أن التوسع المستمر في المشروع القومي للبتلو يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان، وتقليل الضغوط على الأسواق، ودعم استقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.


ومن ناحيته أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن باب الاستفادة من المشروع ما زال مفتوحًا أمام صغار المربيين وشباب الخريجين في جميع المحافظات، بما يسهم في خلق آلاف فرص العمل الجديدة وزيادة دخول الأسر الريفية، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى المعيشة في الريف المصري.

وزير الزراعة المشروع القومي للبتلو استصلاح الأراضى

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