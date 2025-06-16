قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول إيراني: إذا هاجمت إسرائيل مبان سكنية فلن يبقى فيها مكان آمن
لن تنجحوا .. اتحاد عمال مصر يحذر المتربصين بمصر وشعبها
جرائم الاحتلال.. 33 شهيدا في غزة خلال توجههم لنقاط توزيع المساعدات
موعد التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية
وكالة الطاقة الذرية تكشف الأضرار بالمواقع النووية الإيرانية بعد هجمات الجمعة
تصدوا لـ 90% من الصـــ.ـواريــ.ـخ .. ماذا تستخدم اســـــ.رائــ.يـــل في دفاعتها
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان طهران بالمغادرة فورا
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على الطرق
جيش الاحتلال يوجه تحذيرا عاجلا بإخلاء منطقة في وسط طهران
القبض على قاتل نائبة مينيسوتا
خطة جديدة من الأمم المتحدة أمام انهيار التمويل وتفاقم مأساة غزة| تفاصيل
هجمات إسرائيلية تستهدف منصات إطلاق صواريخ داخل إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 16-6-2025 بعد الارتفاع القياسي

أرشيفية
أرشيفية
محمد صبيح

يقدّم موقع "صدى البلد"، لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-6-2025، حيث شهدت أسواق الصاغة انخفاضًا في الأسعار، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".

 الذهب اليوم في مصر


 

سجّل سعر الذهب عيار 24 حوالي 5571.5  جنيه للبيع و 5542.75  جنيها للشراء، حيث هبطت الأسعار بنحو 5.75 جنيه.


 

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 4875   جنيهًا للبيع و 4850   جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 5 جنيهات.



 

سعر الذهب اليوم

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي  4178.5 جنيه للبيع 4157.25  جنيها للشراء، وخسر العيار نحو 4.25 جنيه.


 

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 3250  جنيه للبيع و 3233.25   جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعاره بنحو 3.25 جنيه.


 

سعر الذهب اليوم في مصر

 

وسجل الجنيه الذهب حوالي 39000  جنيها للبيع 38800  جنيها للشراء، بانخفاض حوالي 40 جنيها.


 

سعر مصنعية الذهب والدمغة

 


 

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


 

أسعار الذهب اليوم فى مصر

 

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


 

عوامل تحدّد سعر الذهب عالميًا

 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.


 

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.


 

معدل سعر الفائدة عالميًا: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.


 

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.


 

 

أسعار الذهب اليوم أسواق الصاغة سعر الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة|امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

ترشيحاتنا

متحف أخناتون يطلق حملة توعية للإنضمام لفرق المتطوعين بالدم

متحف أخناتون يطلق حملة توعية للانضمام لفرق المتطوعين بالدم

جانب من الحملة

الصحة: إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الإسكندرية وأسوان وأسيوط

الجسر العربي

الجسر العربي للملاحة: انتظام الرحلات البحرية بين العقبة ونويبع رغم الظروف الإقليمية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر تكيس المبايض على خصوبة المرأة.. مشروبات تخلصك من سموم الجسم.. فوائد بالجملة للكنز الأسود إكتشفها

فوائد الليمون الأسود
فوائد الليمون الأسود
فوائد الليمون الأسود

يعالج 5 مشاكل صحية.. فوائد الليمون الأسود

الليمون الاسود
الليمون الاسود
الليمون الاسود

القوات المسلحة تنظم بالتعاون مع وزارة الإتصالات لقاءً لتعريف المجندين بمبادرة التدريب التكنولوجي

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين

شراكة العمالقة.. ألفا روميو تنقذ مازيراتي من الإفلاس

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

سري النجار

بطل الساحر: استغربت أن الجمهور لسه فاكرني.. وسعيد بما تقدمه منة شلبيl خاص

أميرة فتحي

أنا مش موظفة.. أميرة فتحي تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد