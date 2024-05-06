استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء غدًا

أعلنت الحكومة عن استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء بعد انتهاء إجازة عيد القيامة المجيد. ووفق تصريحات رسمية، ستعود جداول انقطاع التيار الكهربائي إلى العمل بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2024.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم وقف تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس خلال فترة الأعياد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تستأنف الحكومة خطتها بعودة انقطاع الكهرباء من جديد اعتبارا من يوم غدٍ الثلاثاء، بعد انتهاء الأجواء الاحتفالية للمصريين والأقباط في عيد القيامة المجيد، واللذان يوافقان يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الجاري.

يذكر أن وزارة الكهرباء بدأت في تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

وطلبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من المواطنين الاتصال على الخط الساخن للوزارة إذا زادت مدة انقطاع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، أو إذا كان هناك انقطاع للكهرباء خارج المدة المحددة التي وضعها مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال.

وتم وقف تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس خلال احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات، بالتنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.

مع استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، دعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم للكهرباء للمساعدة في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.

وتشمل خطوات ترشيد الاستهلاك استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، وتقليل استخدام أجهزة التكييف.