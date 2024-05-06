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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملاهي حديقة الأزهر تجذب الكبار والصغار في شم النسيم

صدى البلد

جذبت ملاهي حديقة الأزهر أنظار الكبار والصغار في اليوم في عيد شم النسيم ورصدت عدسة "صدى البلد"  تزاحم عدد كبير من زوار حديقة الأزهر في عيد شم النسيم على الملاهي، حيث طغت أجواء من البهجة والفرحة على وجه الكبير والصغير من داخل منطقة الألعاب.

 


ورصدت عدسة "صدى البلد"  تزاحم عدد كبير من زوار حديقة الأزهر في رابع أيام عيد الفطر على الملاهي، حيث طغت أجواء من البهجة والفرحة على وجه الكبير والصغير من داخل منطقة الألعاب.

وشهدت حديقة الأزهر إقبالا كثيفا في عيد شم النسيم ، حيث شهدت عدد كبير من الزوار من العائلات والشباب.


كما توافد عدد كبير من المواطنين والأجانب للاحتفال وقضاء وقت سعيد مع الأهل والأصدقاء.

وقام عدد كبير من العائلات بافتراش الأرض في حديقة الأزهر خلال أيام عيد الفطر للاستمتاع بالمناظر الخلابة والمساحات الخضراء أثناء تناول الطعام مع العائلة ولعب الأطفال كرة القدم

 

وحرص عدد من الزوار على التقاط صور السيلفي مع العائلة والأصدقاء لتوثيق اللحظات السعيدة والمبهجة أثناء الأحتفال في عيد شم النسيم

وتوافد عدد كبير من زوار الحديقة إلى منطقة الملاهي الموجودة بها ليستمتع الأطفال باللعب في الألعاب المختلفة.

 

يذكر أن تم بناء حديقة الأزهر في عام 1984م، حين أعلن الأغا خان قرار إنشاء حديقة لسكان حي القاهرة، والتي تم افتتاحها بعد ذلك عام 2005م، وتعد حديقة الأزهر الرئة الخضراء لمحافظة القاهرة فهي تمتاز بالمناظر الخلابة والتاريخ العريق.

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