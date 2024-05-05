رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

وجه حسام حسن مهاجم فريق سموحة، رسالة إلى حكم مباراة الزمالك، محمود البنا، بعد إشهار الأخير بطاقة حمراء له خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب حسام حسن عبر ستوري حسابه على “إنستجرام”: “أتمنى كابتن محمود البنا يراجع نفسه، وبعدين همثل ليه في لعبة مصر كلها شايفة عكس اللي حضرتك شايفه، ومبروك لنادي سموحة والجهاز الفني والإداري واللاعيبة الرجالة أوي، وإن شاء الله نستمر ونرجع النادي لمكانه الطبيعي”.

وشهدت الدقيقة 81 لقطة جدلية تحكيميًّا؛ بعد منح محمود البنا بطاقة صفراء ثانية لحسام حسن، وطرده؛ بداعي ادعاء السقوط في منطقة جزاء الزمالك، قبل أن يستدعيه حكم تقنية الفيديو؛ من أجل احتساب ضربة الجزاء، إلا أن الحكم لم يحتسبها.

وحقق نادي سموحة الفوز على الزمالك بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، على استاد برج العرب.