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إصابة 13 شخصًا في تصادم سيارتي ميكروباص بطريق «جهينة - طهطا» بسوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 13 شخصًا في تصادم سيارتي ميكروباص بطريق «جهينة - طهطا» بسوهاج

مصابي الحادث بسوهاج
مصابي الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد طريق "جهينة/ طهطا" بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، حادث تصادم مروع بين سيارتي ميكروباص، أسفر عن إصابة 13 مواطنًا بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى جهينة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بمنطقة نجع حمزة بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عن تصادم بين سيارتين ميكروباص وجهًا لوجه بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بأحد السائقين، مما أسفر عن إصابة 13 راكبًا.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى جهينة المركزي، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وحُجز بعضهم تحت الملاحظة الطبية.

وكلف اللواء المحافظ عبد الفتاح سراج الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

وذلك مع إخضاع سائقي السيارتين لتحليل المخدرات، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.

وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

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