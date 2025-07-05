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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شاب في انقلاب سيارة داخل ترعة بالمنشاة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع شاب في منتصف العشرينات من عمره، إثر انقلاب سيارته الملاكي داخل ترعة مجاورة للطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده أثناء القيادة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل الترعة الكبيرة المتاخمة للطريق، ووجود حالة وفاة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة الملاكي قيادة المدعو "يحيى ع. م. ح"، 24 عامًا، يعمل محاسبًا ويقيم بمركز العسيرات، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها داخل الترعة.


أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة في الحال، وتم انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

وبسؤال شقيق المتوفى، المدعو "عمر ع. م"، 20 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية، أكد مضمون ما ورد، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم استخراج السيارة من الترعة، وقد تبين وجود بعض التلفيات بها، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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