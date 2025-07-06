يسرا تحتفل بظهور الزعيم في فرح حفيده: "مبروك لحبيبي الكبير والعظيم عادل إمام"

عبّرت النجمة يسرا عن سعادتها الغامرة بظهور الفنان الكبير عادل إمام في حفل عقد قران حفيده عادل رامي إمام، في صورة نادرة جمعته بعائلته خلال أجواء احتفالية مميزة.

وكتبت يسرا عبر حسابها على «فيسبوك»:"مبروك لحبيبي الكبير والعظيم عادل إمام، وللجميلة هالة على زواج حفيدهم عادل الصغير.. ومبروك لأحلى رامي وحرمه، وأجمل عرسان في أحلى وأجمل فرح.. ربنا يحفظكم ويسعدكم وتتهنّوا العمر كله."

في لحظة عائلية استثنائية، خطف الفنان الكبير عادل إمام الأنظار بعد انتشار صورة حديثة له، خلال حضوره حفل زفاف حفيده الأكبر "عادل"، نجل المخرج رامي إمام، والذي أقيم مساء الجمعة داخل إحدى الفيلات بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة.

صورة تشعل مواقع التواصل

الصورة، التي ظهر فيها الزعيم محاطا بعائلته الكاملة من زوجته وأبنائه وأحفاده، التقطت داخل غرفة خاصة بالقصر الذي شهد مراسم الزفاف، وسرعان ما تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة واسعة من التفاعل والمشاعر الإيجابية من محبيه الذين عبروا عن سعادتهم بظهوره والاطمئنان على حالته الصحية.

حضور استثنائي وسط غياب الأضواء

وبحسب تقارير صحفية ، فإن مشاركة عادل إمام جاءت رغم حالته الصحية التي تحول دون حضوره المناسبات العامة، ما جعل ظهوره في الزفاف أمرًا نادرًا واستثنائيًا.

كما أكدت التقارير أن الزعيم حضر الحفل لمدة ساعة فقط، رفقة زوجته هالة الشلقاني، حيث نُقل بسيارة خاصة إلى القصر، وجلس داخل إحدى الغرف بعيدًا عن أعين الحضور.

اقتصر اللقاء على العائلة فقط، حيث التقطوا معه صورة تذكارية تجمعه بالعروسين، قبل أن يغادر المكان بهدوء دون أن يشعر الضيوف بوجوده.