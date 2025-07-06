أسرار المسابقات الأدبية في ندوة بمكتبة رفاعة الطهطاوي

تستضيف مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي ،بإدارة صلاح الجعفرى ،مساء اليوم ندوة يتحدث فيها الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج عن “أسرار المسابقات الأدبية” في لقاء يصاحبه فيه الدكتور هاني السمان أستاذ الصحافة بجامعة سوهاج .

يجيب حارص عن عن 10 أسئلة مهمة:



1_ ما أهمية المسابقات والجوائز بالنسبة لك؟



2_ كيف تفوز في هذه المسابقات؟



3_ ما هي المسابقات التي تخلو من الشللية والمجاملات والاستجابة للتوصيات

4_ ما الفرق بين مسابقات الخليج، ومسابقات الشام، ومسابقات السودان ومسابقات المغرب العربي؟



5_ ماالفرق بين مسابقات ما قبل الأربعين ومسابقات ما بعدها

6_ ما النماذج الصعيدية التي حازت جوائز، وكيف غيرت الجوائز حياتها؟

7_ ما النماذج الصعيدية المذهلة في الكتابة والإبداع وحصد الجوائز، وكيف نقتفي خطواتها؟

8_ وهل تعني الجوائز بالضرورة اعترافا بالتميز؟ أم أن هناك عباقرة لم يحصدوا جوائز

9_ هل تكفي الجوائز الحالية عدد المبدعين والكتاب العرب، وخاصة في مصر؟

10_ هل الكتابة والإبداع مهنة أم مجرد متعة أم ضرورة وجود؟



ويعرض الدكتور هاني السمان لمسابقة الدكتور عبدالرحمن المشيقح بالتفصيل، ودورها في إثراء اللغة العربية وفنون كتابتها، ودعمها للأجيال الشابة في الشعر والنثر والتاريخ وعلوم اللغة العربية، ونقاط تميزها عن مجمل المسابقات الأدبية الأخرى، ودورها على المستوى العالمي في خدمة العربية وناطقيها، وخصوصيتها كمبادرة لأكاديمي أثرى المجتمع العربي والسعودي .

يقدم الندوة الشاعر والكاتب فتحي الصومعي رئيس النادي والدكتور عاصم المزلاوي المسئول الإعلامي .