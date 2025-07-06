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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع سبل تيسير إجراءات المركز التكنولوجي بمنشأة القناطر

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المركز التكنولوجي بمركز ومدينة منشأة القناطر لمتابعة سير العمل والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء، وكذلك الحصول على الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز مثل خدمات الترخيص وتوصيل المرافق وغيرها.

واطّلع المحافظ على عدد المعاملات اليومية والخدمات المقدمة للمواطنين والتي شملت التقديم على إصدار تراخيص البناء والمحال والتصالح على بعض مخالفات البناء.

كما التقى المحافظ عددا من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء معاملاتهم، حيث استمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وأي معوقات قد تواجههم، موجها بسرعة حل المشكلات بما يضمن تحسين جودة الخدمة.

وخلال الزيارة ناقش المحافظ مع موظفي المركز التكنولوجي آليات العمل والمقترحات الخاصة بتطوير المنظومة، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة مناسبة لاستقبال ملفات التصالح من المواطنين حتى نهاية المدة القانونية التي قررتها الدولة، مع مراجعة دورية لأداء العاملين وتحديث نظم التشغيل وفقًا لأفضل المعايير.

وأكد المحافظ على ضرورة تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام جميع المتعاملين مع المركز، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع الالتزام بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ العدالة في تقديم الخدمات.

وفي هذا السياق، أشار المحافظ إلى أن المراكز التكنولوجية تُعد واجهة مباشرة للتعامل مع المواطن، ويجب أن تعكس مستوى التطوير الإداري الذي تسعى الدولة لتحقيقه لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على تعميم أفضل الممارسات وتقديم الدعم الفني والإداري لكافة المراكز لتطوير الأداء.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، والنائب يحيى المشد، عضو مجلس الشيوخ، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ومحمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، ومحمد الضُبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وحازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

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