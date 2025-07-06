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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى مبارك بمنشاة القناطر لمتابعة انتظام العمل

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية لتفقد مستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر وذلك للوقوف على مستوى الأداء والخدمة الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من انتظام العمل بكافة الأقسام.

وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم وتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولة المحافظ المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة ووحدة العناية المركزة للأطفال وقسم الأطفال المبتسرين، والصيدلية، والأماكن المخصصة لصرف الأدوية للمرضى.

وخلال الجولة ناقش المحافظ مع الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لرفع كفاءة العمل داخل المستشفى إلى جانب بحث سبل استغلال الأماكن الفضاء غير المستغلة بالموقع، والتي تصلح لإقامة منشآت ومباني جديدة تخدم المرفق الطبي.

كما تابع المحافظ مدى توافر الأطقم الطبية والتخصصات المطلوبة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى الوقوف على حجم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة بضرورة دعم المستشفى بالأطقم الطبية والتخصصات المطلوبة، بما يضمن تقديم الخدمة الصحية للمرضى على الوجه الأكمل، مشددًا على أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه المستشفى في تقديم الرعاية الطبية لقطاع عريض من المواطنين على مدار الساعة.

كما وجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال الإحلال والتجديد لشبكة الصرف الصحي بالمستشفى للحفاظ على سلامة المنشآت والمباني القائمة.

وخلال جولته حرص محافظ الجيزة على التحاور مع عدد من المرضى وذويهم للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة مؤكدًا على ضرورة استقبال جميع الحالات وتوفير الرعاية اللازمة لهم مع التشديد على حسن المعاملة والتيسير على المواطنين.

وفي هذا الإطار أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في متابعة الأداء وتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالخدمة الصحية.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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