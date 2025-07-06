بهجة وقيمة وفخر.. خالد جلال يعلق على ظهور الزعيم عادل إمام بزفاف حفيده

أعرب المخرج خالد جلال عن سعادته الكبيرة بظهور النجم الكبير عادل إمام في حفل عقد قران حفيده عادل رامي إمام، وذلك من خلال صورة نادرة جمعته بعائلته خلال الاحتفال.

وكتب خالد جلال عبر حسابه على «فيس بوك»:"شوف طلة واحدة عملت في الناس إيه، فرحتنا وأسعدتنا وطمنتنا، حقيقي علم، حقيقي بهجة، قيمة، فخر، حقيقي واحشنا نشوفك كل يوم. منحك الله الصحة والعافية يا حبيبنا يا أستاذ عادل.. بنحبك."

في لحظة عائلية استثنائية، خطف الفنان الكبير عادل إمام الأنظار بعد انتشار صورة حديثة له، خلال حضوره حفل زفاف حفيده الأكبر "عادل"، نجل المخرج رامي إمام، والذي أقيم مساء الجمعة داخل إحدى الفيلات بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة.

صورة تشعل مواقع التواصل

الصورة، التي ظهر فيها الزعيم محاطا بعائلته الكاملة من زوجته وأبنائه وأحفاده، التقطت داخل غرفة خاصة بالقصر الذي شهد مراسم الزفاف، وسرعان ما تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة واسعة من التفاعل والمشاعر الإيجابية من محبيه الذين عبروا عن سعادتهم بظهوره والاطمئنان على حالته الصحية.

حضور استثنائي وسط غياب الأضواء

وبحسب تقارير صحفية ، فإن مشاركة عادل إمام جاءت رغم حالته الصحية التي تحول دون حضوره المناسبات العامة، ما جعل ظهوره في الزفاف أمرًا نادرًا واستثنائيًا.

كما أكدت التقارير أن الزعيم حضر الحفل لمدة ساعة فقط، رفقة زوجته هالة الشلقاني، حيث نُقل بسيارة خاصة إلى القصر، وجلس داخل إحدى الغرف بعيدًا عن أعين الحضور.

اقتصر اللقاء على العائلة فقط، حيث التقطوا معه صورة تذكارية تجمعه بالعروسين، قبل أن يغادر المكان بهدوء دون أن يشعر الضيوف بوجوده.