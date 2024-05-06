عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

الحديد
الحديد

تراجعت أسعار الحديد اليوم في مصر تراجعا قاسيا على خلفية تراجع سعر الدولار، وإعلان صفقة رأس الحكمة التي تدر للبلاد مليارات الدولارات،رإذ هبط سعر الطن عن 40 ألف جنيه لأول مرة منذ شهور طويلة.

وبحسب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية تراجع سعر طن الحديد بقوة بعدما تخطى 60 ألف جنيه خلال شهر يناير 2024.

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

الطن بـ 37 ألف جنيه .. زلزال يضرب أسعار الحديد والأسمنت| تفاصيل

تدريب متمكن | قصة القرد الموظف بـ السكة الحديد في كيب تاون

لو هتبني .. اعرف سعر طن الحديد اليوم بكام

وأوضح أحمد الزيني خلال مداخلة تليفزيونية بعد مشروع رأس الحكمة انخفض الحديد تدريجيا وصولا إلى 41 ألف جنيه مع بداية الشهر الجاري، موضحا أن انخفاض سعر العملة لـ 48 جنيها حاليا ساهم في تراجع أسعار الحديد حيث كانت مصانع الحديد تشتري الدولار خلال الأزمة من السوق السوداء بحوالي 70 جنيها، و خلال أزمه عدم توافر العملات كانت مصانع الحديد تعمل بنسبة 40% من طاقتها وفى الوقت الحالي تعمل بكامل الطاقة.

20 ألف جنيه 

ومن جانبه كشف خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة، مقارنة باعلي سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، واليوم بنحو 41 ألف جنيه لعز.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 6 مايو 2024: 

نستعرض أسعار الحديد والأسمنت، الاثنين 6 مايو 2024، وفقًا لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء:

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 39650 جنيهًا بعد 40875 جنيها.

سجل سعر طن حديد عز نحو 41664 جنيهًا بعد 42373 جنيهًا.

سعر حديد العتال 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبي 41000 جنيه.

سعر حديد عطية 38500 جنيه

سعر حديد بيانكو 37500 جنيه

سعر حديد بشاي 41000 جنيه

سعر حديد الكومي 37500 جنيه

سعر حديد المصريين 41000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم 

- سعر طن أسمنت الرمادى 2166  جنيهًا 

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2166 جنيها، بتراجع 57.18 جنيه.

-  سعر طن أسمنت المسلح اليوم، 2020 جنيهًا في الطن.

- سعر طن أسمنت النصر 1990 جنيهًا للطن.

- سعر طن أسمنت جنوب الوادي سجل 1960 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت العسكري 1950 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت السويدي 2140 حنيهًا في الطن.

- سعر طن أسمنت السويس 2020 جنيهًا في الطن.

- سعر طن  أسمنت حلون 2020 جنيهًا في الطن

- سعر طن  أسمنت المخصوص 2010 جنيهًات.

اسعار الحديد الحديد مواد البناء أسعار الحديد اليوم الاثنين اسعار الحديد اليوم أسعار الحديد والأسمنت سعر طن حديد عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس شم النسيم اليوم.. ماذا يحدث؟

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

موضوعات متعلقة

تدريب متمكن | قصة القرد الموظف بـ السكة الحديد في كيب تاون

الطن بـ 37 ألف جنيه .. زلزال يضرب أسعار الحديد والأسمنت| تفاصيل

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الرئيس الفلبيني يعلق على أزمة بحر الصين الجنوبي

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

كريم ذكري: ياسر حمد لا يصلح للتواجد داخل الزمالك

عقوبات الاتجار في الدولار بالسوق السوداء وفقاً للقانون

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل جائزة الكويت للعـام 2024

بعد واقعة فتاة قنا.. عقوبات رادعة تواجة هؤلاء بسبب الابتزاز الإلكتروني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسحق الجميع مقارنة بسعره.. تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف جوجل بكسل 8a

فستان جلد جريء.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

قصير جدا.. ميريام فارس تثير ضجة بملابسها

كاش مايوه.. داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

فيديو

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ