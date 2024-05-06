20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

تراجعت أسعار الحديد اليوم في مصر تراجعا قاسيا على خلفية تراجع سعر الدولار، وإعلان صفقة رأس الحكمة التي تدر للبلاد مليارات الدولارات،رإذ هبط سعر الطن عن 40 ألف جنيه لأول مرة منذ شهور طويلة.

وبحسب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية تراجع سعر طن الحديد بقوة بعدما تخطى 60 ألف جنيه خلال شهر يناير 2024.

وأوضح أحمد الزيني خلال مداخلة تليفزيونية بعد مشروع رأس الحكمة انخفض الحديد تدريجيا وصولا إلى 41 ألف جنيه مع بداية الشهر الجاري، موضحا أن انخفاض سعر العملة لـ 48 جنيها حاليا ساهم في تراجع أسعار الحديد حيث كانت مصانع الحديد تشتري الدولار خلال الأزمة من السوق السوداء بحوالي 70 جنيها، و خلال أزمه عدم توافر العملات كانت مصانع الحديد تعمل بنسبة 40% من طاقتها وفى الوقت الحالي تعمل بكامل الطاقة.

20 ألف جنيه

ومن جانبه كشف خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة، مقارنة باعلي سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، واليوم بنحو 41 ألف جنيه لعز.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 6 مايو 2024:

نستعرض أسعار الحديد والأسمنت، الاثنين 6 مايو 2024، وفقًا لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء:

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 39650 جنيهًا بعد 40875 جنيها.

سجل سعر طن حديد عز نحو 41664 جنيهًا بعد 42373 جنيهًا.

سعر حديد العتال 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبي 41000 جنيه.

سعر حديد عطية 38500 جنيه

سعر حديد بيانكو 37500 جنيه

سعر حديد بشاي 41000 جنيه

سعر حديد الكومي 37500 جنيه

سعر حديد المصريين 41000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

- سعر طن أسمنت الرمادى 2166 جنيهًا

- سعر طن الأسمنت الرمادي: 2166 جنيها، بتراجع 57.18 جنيه.

- سعر طن أسمنت المسلح اليوم، 2020 جنيهًا في الطن.

- سعر طن أسمنت النصر 1990 جنيهًا للطن.

- سعر طن أسمنت جنوب الوادي سجل 1960 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت العسكري 1950 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت السويدي 2140 حنيهًا في الطن.

- سعر طن أسمنت السويس 2020 جنيهًا في الطن.

- سعر طن أسمنت حلون 2020 جنيهًا في الطن

- سعر طن أسمنت المخصوص 2010 جنيهًات.