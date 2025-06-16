عبير الشرقاوي: الوسط الفني لا يتقبل الحجاب.. والعودة واردة بشروط

قالت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، إن الوسط الفني لا يتقبل فكرة الحجاب بجدّية، مشيرة إلى أن الاستمرار في التمثيل بالحجاب يُعد أمرًا صعبًا ونادر الحدوث، حيث لم تتمكن سوى قلة من الفنانات من الحفاظ على مشوارهن بعد ارتدائه.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، قالت الشرقاوي: "التمثيل بالحجاب مش سهل، باستثناء الفنانة عفاف شعيب، اللي برضه تم تهميشها لفترة، وكمان منى عبد الغني عملت أدوار محدودة جدًا".

وأضافت: "الوسط الفني بيكره المحجبات، ممكن يلبسوا الحجاب في مشهد للتمثيل، لكن الالتزام الحقيقي بالحجاب مرفوض عندهم".

وتحدثت الشرقاوي عن تجارب شخصية بعد ارتدائها الحجاب، قائلة: "ناس قريبة جدًا مني اتغيروا فجأة لما عرفوا إني اتحجبت، وكان في حد شافني بصلي وبصلي من فوق لتحت كأن ده شيء غريب".

وأكدت أنها لا تفكر في العودة للتمثيل في الظروف الحالية، لكنها لا تستبعد الأمر تمامًا، موضحة: "لو جالي دور مناسب بالحجاب ممكن أوافق، لكن مش هعمل أي مشهد فيه تلامس لأن ده حرام.. الفن مش حرام، هو رسالة، بس بشروطي".