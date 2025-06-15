إدارة مهرجان جرش تؤجل المؤتمر الصحفي لإعلان فعاليات الدورة الـ39

قررت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده غدا الاثنين، للإعلان عن فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من المهرجان، وذلك نظراً للأحداث الجارية في المنطقة، حتى إشعار آخر.

وأكدت إدارة المهرجان في بيان صحفي، أن قرار التأجيل يأتي في إطار احترام الظروف الراهنة، وحرصًا على تهيئة الأجواء المناسبة للإعلان الرسمي عن برنامج المهرجان لهذا العام، والذي يتضمن مشاركة عربية ومحلية واسعة، وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة.

وأضاف البيان أن الموعد الجديد للمؤتمر الصحفي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، عبر القنوات الرسمية لوزارة الثقافة والمهرجان.

وتُعدّ دورة هذا العام من مهرجان جرش من أبرز الدورات المرتقبة، حيث من المتوقع أن تستضيف مجموعة من الفنانين العرب البارزين، إلى جانب أمسيات شعرية وثقافية، وفعاليات للمجتمع المحلي في مدينة جرش وعدد من المحافظات الأردنية.