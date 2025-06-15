"حيلة" يشعل السينما السعودية.. محمد هلال يقدم عملا دراميا متكاملا

أطلق المخرج السعودي محمد هلال، تجربته السينمائية الجديدة "حيلة"، في عمل درامي متكامل كشف فيه عن شبكة معقدة من الصراعات النفسية والمؤامرات داخل بيئة عمل يغلفها الحب وتنهشها الخيانة، في حبكة تخلط الأوراق وتسقط الأقنعة.

الفيلم من إنتاج وإخراج محمد هلال، في تجربة تحمل بصمته الكاملة فنيًا وبصريًا، وتُبرز رؤيته السينمائية الخاصة، حيث قدّم من خلالها عملًا سعوديًا بمعايير احترافية تعكس نضجه الإخراجي وتوجهه الفني المتقدّم.

طاقم عمل جماعي يعزز التجربة

جاء السيناريو بقلم ياسر مشرف، والفكرة من إبداع محمد هلال، فيما تولى أيمن الدوسي ومحمد أوس المعالجة الدرامية، في تعاون مشترك أضفى على العمل ثقلًا سرديًا ودراميًا لافتًا.

بطولة آلاء سيندي ونخبة من نجوم السعودية

تتصدر الفنانة آلاء سيندي بطولة الفيلم، ويشاركها عدد من نجوم الدراما السعودية، أبرزهم: ياسر مشرف، عيسى قشقري، مشاري هلال، حمدان الغامدي، فتون مروان، عمر سنوسي، سمر، سمية عبدالوهاب، عبدالله النجار، معاذ يونس، عبدالله موريا، إلى جانب مشاركة استثنائية للبطل السعودي في الفنون القتالية المختلطة مصطفى راشد، في توليفة تمثيلية ثرية بالمشاعر والدراما الإنسانية.

عرض أول ناجح في مصر وسط إشادات فنية



شهد فيلم "حيلة" عرضه الأول في خليج السويس بمصر، بحضور المخرج محمد هلال والبطلة آلاء سيندي، وسط اهتمام كبير من النقاد وصناع السينما، من بينهم الفنان القدير لطفي لبيب، والمخرج الكبير سعيد حامد، والفنانة كلوديا حنا، حيث لاقى الفيلم إشادة خاصة بإخراجه وأداء أبطاله، إضافة إلى تفاعل كبير في الندوة النقدية المصاحبة.

قصة الفيلم: بين الحب والمؤامرة وسقوط المبادئ

تدور أحداث الفيلم حول مشاري، الموظف الشاب الذي يشغل منصبًا حساسًا في شركة تعدين تحت إدارة عيسى، صديق والده الراحل، ما يثير غيرة زميله عزام. وتزداد الأمور تعقيدًا مع دخول عزام في صفقة مشبوهة مع مستثمرين أوروبيين تهدف للسيطرة على الشركة، وإبعاد مشاري عبر مهمة خارجية يُستغل غيابه فيها لإلصاق تهم بالفساد تؤدي إلى سجن عيسى، وتنهار على إثرها الشركة.

غير أن عودة مشاري تقلب المشهد بالكامل، إذ ينجح في كشف خيوط المؤامرة وإعادة الحق لأهله، في ذروة درامية مشوقة تعبّر عن صراع القيم بين الحق والباطل، والوفاء والغدر.

ترقب سعودي لعرض الفيلم بعد نجاحه في مصر

يحظى فيلم "حيلة" بترقّب واسع من الجمهور السعودي، في ظل موجة من الحماس بعد نجاح عرضه الأول في مصر، وسط مؤشرات قوية على أن يكون أحد أبرز الأعمال السينمائية السعودية في الفترة المقبلة.

"حيلة".. محطة فارقة في مشوار محمد هلال

يمثل الفيلم خطوة مهمة في مسيرة محمد هلال، الذي استطاع تقديم عمل متكامل يحمل رؤية إخراجية ناضجة، ومضامين درامية تلامس الواقع الخليجي والعربي، مما يجعله تجربة سينمائية سعودية تستحق التوقف والتأمل.