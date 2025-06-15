موعد ومكان عزاء نجل صلاح الشرنوبي

أعلن الفنان محمد الشرنوبي موعد عزاء ابن عمه المهندس محمد صلاح الشرنوبي ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي بعد أن رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد.

وكتب محمد الشرنوبي عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، معلقًا: “سيقام عزاء المغفور له محمد صلاح الشرنوبي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 يونيو الساعة السابعة والنصف مساءا بمسجد الشرطة الشيخ زايد”.

جنازة محمد صلاح الشرنوبي

وشيعت ظهر اليوم، الأحد جنازة المهندس محمد ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي، من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وشهدت جنازة محمد صلاح الشرنوبي، حضور الشاعر فوزي ابراهيم، والفنان محمد الشرنوبي (ابن عم الفقيد).

وفاة ابن صلاح الشرنوبي

وكان أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة ابن عمه، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي.

وكتب محمد الشرنوبي, عبر فيسبوك: «إنَّا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي».